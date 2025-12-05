В Польше Окружной суд Варшавы выдал европейские ордера на арест граждан Украины Евгения Иванова и Александра Кононова, подозреваемых в подрыве железной дороги на отрезке Варшава - Люблин.

Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

По информации издания, в четверг суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и назначил мужчинам временный арест. На следующий день варшавская полиция объявила их в розыск. В соответствии с уголовно-процессуальными нормами это дало возможность преследовать их по европейскому ордеру на арест и линии Интерпола по красному уведомлению.

Иванова и Кононова обвиняют по трем статьям: о шпионаже в виде актов диверсии в пользу иностранной разведки, создании угрозы катастрофы в наземном транспорте и использовании взрывчатых веществ. За это им грозит пожизненное заключение.

По версии следствия, родившийся в Эстонии 41-летний Иванов и уроженец Донецка 39-летний Кононов работают на российские спецслужбы. Иванова считают прямым исполнителем диверсии на железной дороге, а Кононову вменяют участие во взрывах. Оба скрылись в Беларуси, что было подтверждено МИД страны.

Подозреваемые в подрыве

Напомним, в Польше был повреждён участок железной дороги на линии Люблин – Варшава, ведущей в сторону Украины. По этой линии доставляют военные грузы.

На прошлой неделе польские правоохранители освободили четырёх граждан Украины, задержанных по подозрению в причастности к взрыву.











