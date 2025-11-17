Польская прокуратура расследует подрыв на железнодорожных путях как "диверсию по поручению иностранной разведки".

Об этом сообщает служба новостей BBC News.

Заявляется, что прокуратура Польши начала расследование актов саботажа на железнодорожной линии номер 7, охарактеризовав их как "диверсию террористического характера, совершенную по поручению иностранной разведки", сообщается на сайте ведомства.

Речь идет об инцидентах, которые случились между 15 и 17 ноября, в том числе о взрыве около поселения Мика, о котором стало известно накануне. Как рассказал премьер-министр Польши Дональд Туск, взрыв повредил линию, критически важную для поставок военной помощи Украине.

Разведку какой страны Варшава подозревает в причастности к диверсии, не уточняется.

Ранее мы писали, что в Польше задержали мужчину, которого подозревают в подготовке терактов по заказу РФ.

Между тем Украина столкнулась с серьезнейшими проблемами в работе железных дорог. О том, что происходит на "Укрзализныце" и грозит ли стране ж/д коллапс, мы подробно писали в отдельном материале.