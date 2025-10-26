Россияне продолжают наносить удары по железнодорожным составам в Украине.

Об этом сообщают российские военные паблики, а также приводят видео.

Как утверждается в публикациях, на видео запечатлена атака "шахедов" по составу с топливом в районе села Черноплатово Сумской области.

Судя по видео, удар сильно повредил локомотив.

Ранее эксперты предупреждали, что Россия стала системно поражать локомотивы, чтобы "вынести" всю железную дорогу Украины.

Как заявляют в "Укрзализныце", ударами по железнодорожной инфраструктуре российские войска пытаются перекрыть основное и резервное сообщение с прифронтовыми территориями, в частности с Сумской и Черниговской областями.

Война в Украине идет 1341-й день. Мы следим за последними новостями воскресенья, 26 октября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В пятницу сообщалось о продвижении армии РФ в на Запорожском и Покровском направлении. Минобороны РФ заявило о захвате Першотравневого в Днепропетровской области. Волонтер Мария Берлинская сегодня заявила, что фронт "трещит по швам".В РФ появились новые дальнобойные КАБ. ЕС по итогам саммита в Брюсселе не смог решить вопрос "репарационного кредита" для Киева. Путин прокомментировал санкции, которые Трамп впервые за свою нынешнюю каденцию ввел против России.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.