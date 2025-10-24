Анализируем итоги 1339-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ снова продвинулась на запорожском направлении возле Каменского, сообщает Deep State.

Напомним, на днях россияне уже продвинулись на этом же участке, атакуя с юга город Степногорск. Этот участок - кратчайший путь на Запорожье, до которого, впрочем, более 30 километров.

Минобороны РФ заявило о захвате Першотравневого в Днепропетровской области, которое находится на правом берегу реки Янчур. На карте Deep State оно под контролем ВСУ.

Вчера мы писали о том, что россияне перешли реку в районе соседней Егоровки.

Также россияне продвинулись к юго-востоку от Мирнограда на Покровском направлении - со стороны Гродовки.

В самом Покровске обстановка продолжает усложняться, "мы постепенно теряем контроль над несколькими районами", пишет украинский боец с позывным "Мучной".

По его словам, ожесточенные бои за каждый двор идут за микрорайон Собачевка в восточной части Покровска. Россияне контролируют основную его часть - и, "похоже, что этот сектор уже на грани полного отрыва - вопрос времени, когда враг закрепится окончательно".

К северу от центра украинские силы "находятся в невыгодном положении, плотный огонь и постоянные налёты не дают передышки, казаков срочно нужно оттуда забрать".

Наиболее упорно ВСУ держатся в промзоне западнее, где Украина контролирует, по данным "Мучного", более половины территории.

К северу от железной дороги россияне "пытаются развить успех и уже заходят в район Динас, который является второй линией города". "Враг действует быстро, режет наши маршруты передвижения и постепенно сжимает. Несмотря на это, борьба ещё продолжается, но чувствуется, как город постепенно задыхается под давлением", - сообщает военный.

"Темп противника свидетельствует, что Покровск входит в самую тяжёлую фазу боёв", - добавляет "Мучной".

На карте Deep State львиной доли этих продвижений РФ, о которых пишет военный, не отображено - однако с недавних пор расширилась "серая зона", которая подошла к железной дороге в центре Покровска (что уже ВСУ подтверждали также официально).

Севернее минобороны РФ заявляет о захвате Дроновки в Донецкой области. Село имеет важное значение для обороны Северска, поскольку находится на правом берегу реки Северский Донец. На карте Deep State Дроновка находится в серой зоне.

Волонтер Мария Берлинская сегодня заявила, что фронт "трещит по швам", и существует угроза потери не только Покровска, но и Днепра, Запорожья, Харькова, Сум.

"Фронт продвигается быстро, трещит по швам, прорывается. Российская пехота через наши прореженные порядки врывается глубоко в тыл, на десятки километров. Потому что у нас на километр фронта иногда 4-7 пехотинцев. Реально ли одному человеку контролировать 150-200 метров? Когда россияне малыми группами заходят за спины – они остаются, накапливаются и затем атакуют. Kill зона от дронов достигает 30-35 км. На каждый наш вложенный доллар в дроны - они противопоставляют уже 50-70. На каждого нашего пехотинца – их как минимум 5-7. Людей не хватает катастрофически. Россияне медленно, грузно, с пробуксовками, с огромными потерями, но каждый день идут вперед", - написала Берлинская.

Она призвала помогать армии, "чтобы не потерять Покровск, Павлоград, Вольнянск, а также Запорожье, Днепр, Сумы, Харьков". "Если мы расслабимся, как мы умеем – эти города вполне можно потерять", - пишет Берлинская.

К обстрелам. Ночью были удары по энергетике в Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях, сообщает Минэнерго. В Кировоградской области во время этих ударов пострадала железная дорога. Есть задержки ряда поездов, которые перевели на резервные тепловозы.

Подробнее о том, что происходит в украинской энергетике накануне зимы, читайте в статье "Страны".

Что поменяют новые дальнобойные КАБы России

В последнее время россияне резко нарастили дальность своих авиабомб. Теперь они способны наносить удары на расстояние до 200 км, утверждают в Украине. И уже есть примеры, когда КАБы стали прилетать по регионам, куда раньше они не добивали.

К примеру, сегодня такая бомба ударила по Одесской области. Также они долетели до Николаева, Днепра, Полтавы и Лозовой Харьковской области. И потенциально эти удары несут большую угрозу для тыловых районов Украины - если РФ удастся их кратно увеличить.

На официальном уровне Россия ничего об этих авиабомбах не сообщает. При этом первыми о них начали с тревогой писать украинские телеграмм-каналы. Затем о применении "сверхдальнобойных" бомб заявили в ВСУ. А потом фактически подтвердили и российские военные паблики.

По данным ГУР, в сентябре-октябре Россия вышла на серийное производство и первое применение управляемых модулей (УМПК), которые способны доставлять авиабомбу на расстояние до 200 км. В теории этого достаточно, чтобы начать обстреливать даже Киев - до Троещины от ближайшей точки в Брянской области чуть более 190 километров.

Российские паблики пишут, что этот модуль крепится к хвостовой части бомбы и оснащен реактивным двигателем. Они уже продемонстрировали фото предполагаемого дальнобойного КАБа.

На данный момент неизвестно, насколько эти бомбы точны и устойчивы к РЭБ. Ранее сообщалось, что Украина уже научилась отклонять КАБы от курса - хотя в новых управляемых модулях это могли учесть. Тем не менее, прилеты уже фиксируются, и об их результатах власти ничего не говорят. Что может свидетельствовать о значительном ущербе, который наносят новые бомбы.

Что их применение означает для войны в Украине?

Когда россияне впервые начали массированно внедрять КАБы, это резко усложнило положение ВСУ на фронте и в ближнем тылу.

Бомбы, которые запускались с расстояния нескольких десятков километров (что выводило самолеты из зоны действия украинской ПВО) наносили серьезный ущерб украинским позициям. При этом для россиян решалась проблема дальности артиллерии, которая в среднем обеспечивала поражение на расстоянии до 20-25 км. КАБы могли бить гораздо дальше - на 40-50 км, да и урон от них был гораздо больше из-за более крупной боевой части (начиная от нескольких сот килограмм и вплоть до 1,5 тонны).

Не так давно дальность авиабомб еще сильнее выросла, и они начали добивать до Запорожья - несмотря на плотность укранской ПВО на этом участке. Но теперь новые КАБы делают новый скачок и угрожают еще более дальнему тылу с такими городами как Днепр, Одесса, Полтава и даже, как писалось выше, окраинам Киева.

Это важные производственные и логистические базы ВСУ и в целом важнейшие экономические центры. Конечно, они и раньше были под ударами "Шахедов" и ракет. Но беспилотники, хотя и приносят крупный ущерб, в большинстве своем сбиваются, поскольку относительно медленно летают. Да и боевая часть у них всего 50 килограмм максимум. Ракеты же - дорогое оружие, особенно баллистика, которую ВСУ сложнее сбивать.

В этом смысле КАБы являют "золотую середину" - они несут в два-три раза больше заряда, чем "Шахед", а летят по баллистической траектории, то есть с заметным ускорением (при этом еще и маневрируя благодаря УМПК, что снижает предсказуемость маршрута и, следовательно, сбития). Кроме того, это, в сравнении с более крупной ракетой, КАБ - довольно малозаметная цель, что также усложняет работу ПВО.

Есть у таких бомб и крупный недостаток в сравнении с дронами, а также ракетами - пониженная точность. Но для поражения крупных объектов - например, предприятий, электростанций или складов - это не играет существенной роли.

Пока мы не видим массового применения новых КАБов по Украине - оно скорее точечное. Но тенденция идет явно к наращиванию таких ударов. И если они станут регулярными, это сильно усложнит положение украинского тыла. Особенно в свете новой кампании РФ по выбиванию украинской энергетики.

Проблемы с "репарационным кредитом"

ЕС по итогам вчерашнего саммита в Брюсселе не смог решить вопрос "репарационного кредита" для Киева и отложил обсуждения как минимум до декабря.

В итоговой декларации саммита говорится, что российские активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия "не компенсирует ущерб, причинённый войной". Но эта декларация "оказалась далека от первоначально задуманной", пишет немецкое издание Tagesschau.

Против предложения выдать Украине "репарационный кредит" выступил прежде всего основной держатель российских активов - Бельгия. Ее премьер заявил, что согласится с кредитом лишь если все страны ЕС возьмут юридическую ответственность в случае российских международных исков.

Правда, механизм такой "передачи ответственности" неясен, поскольку по логике ее не может нести страна, где активы не размещены. Но понятен и мотив Брюсселя, который не хочет быть главным "стрелочником" в случае ответных действий РФ.

Предполагается, что Еврокомиссия представит конкретные модели выдачи кредита к следующему саммиту ЕС 18 декабря.

Отметим, что аналогичные обещания уже звучали на неформальном саммите в Копенгагене в начале октября - но с тех пор, как видим, никаких конкретных моделей в Еврокомиссии предложить не смогли и по сути перенесли этот вопрос на конец года.

Тем не менее, канцлер ФРГ Мерц предположил, что в декабре вопрос будет решен.

Впрочем, второй проблемой может стать собственно сама Германия. В немецких деловых кругах, как пишет Tagesschau, существуют серьёзные опасения по поводу фактической конфискации российских активов, что подразумевает "репарационный кредит".

"Германия инвестировала в Россию больше, чем любая другая страна. Поэтому она может потерять больше всех от планируемого использования средств российского Центробанка для закупки оружия для Украины", — заявил Маттиас Шепп, председатель Германо-российской внешнеторговой палаты. В общей сложности под угрозой находятся немецкие активы в России на сумму 100 миллиардов евро.

В целом новость о том, что ЕС не смог согласовать выдачу Украине "репарационного кредита" - крайне тревожный звонок для Киева с потенциально очень тяжелыми последствиями.

Мы уже писали, что на следующий год, исходя из запросов украинских властей, Европа должна выделить 120 млрд долларов как в виде прямой помощи, так и в виде поставок оружия. А так как склады европейских армий уже практически опустошены, они могут передать только новопроизведенное орудие или же купленное у других стран (в первую очередь у США). То есть это также будут реальные затраты денег.

После того как Трамп отказался продолжать Украине какую-либо помощь - давать деньги или передавать оружие бесплатно, вся эта огромная сумма в 120 млрд долларов упала на плечи Европы. При том, что европейская экономика и финансы и так переживают далеко не лучшие времена.

Поэтому в Европе уже прямо заявляют, что невозможно найти какой-либо другой способ продолжать финансировать Украину хотя бы на нынешнем уровне, кроме как использовать для этого замороженные российские активы.

Поэтому на вчерашний день была огромная надежда у Киева в плане принятия решения по выделению "репарационного кредита" в размере 140 млрд евро. Однако, решение принято не было. Его перенесли на декабрь и пока нет гарантий, что и его и тогда согласуют.

Резоны противников фактической конфискации российских активов через репарационный кредит известны. Они говорят, что это станет тяжелейшим ударом по репутации Европы как места хранения денег и приведет к обвальному выводу средств иностранцами из ЕС. Также есть угроза, что в ответ Россия конфискует европейские активы в РФ.

Поэтому вопрос идет тяжело. Хотя Киев и ряд европейских стран постараются приложить максимум усилий, чтоб в декабре решение все ж таки было принято. Но если этого не случится, то последствия будут далеко идущими.

Безусловно, помощь полностью не прекратится, однако ее размер сильно уменьшится. Соответсвенно, Украине придется сокращать закупки и производство дронов и другого оружия, сокращать все прочие расходы и значительно девальвировать гривню, что резко подстегнет инфляцию. Все это крайне негативно скажется на способности Киева продолжать войну и может изменить отношение украинских властей к условиям ее завершения.

Поэтому ставки по этому вопросу очень велики и борьба вокруг темы "репарационного кредита" будет предельно жесткой.

Параллельно, скорее всего, Киев попытается уговорить США возобновить военную и финансовую помощь (возможно, под видом "взносов" в Фонд, создаваемый по ресурсной сделке). Но, учитывая настрой Трампа не тратить ничего на войну в Украине, а только на ней зарабатывать, добиться этого будет ещё сложнее, чем получить "репарационный кредит" от ЕС.

Сработают ли санкции Трампа против РФ

Вчера Путин прокомментировал санкции, которые Трамп впервые за свою нынешнюю каденцию ввел против России.

"Это, конечно, попытка оказать давление на Россию. Но ни одна уважающая себя страна и ни один уважающий себя народ никогда ничего не решает под давлением. И безусловно, Россия имеет такую привилегию находиться в списке уважающих себя стран", - заявил российский президент.

Напомним, что официальная причина введения санкций США против российских нефтяных компаний - отказ Москвы останавливать войну по линии фронта. То есть Путин дал понять, что санкции не заставят Кремль пойти на это условие (Россия, напомним, требует передать ей всю территорию Донецкой области как условие прекращения огня).

Он также заявил, что новые ограничения на российскую нефть могут ударить по Штатам, потому что это сырье подорожает на мировом рынке, где США являются одним из крупнейших потребителей. В этой связи Путин предложил "подумать", на кого работают те люди в администрации США, кто подсказывает Трампу решения по ограничению российской нефти.

В то же вермя он признал, что определенный ущерб российская экономика понесет.

Трампу тем же вечером пересказали мнение российского президента, что санкции не слишком отразятся на РФ. "Хорошо, я рад, что он так считает. Это хорошо. Я сообщу вам об этом через шесть месяцев. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как всё это сработает", - ответил президент США.

Также Путин пригрозил "ошеломляющим" ответом на удары по России западными ракетами. "Это попытка эскалации, но если таким оружием будут наноситься удары по российской территории, ответ будет очень серьезный, если не сказать ошеломляющий. Пусть они об этом подумают", - добавил он.

Кроме того, он подтвердил, что встреча с Трампом по Украине в Будапеште откладывается. И заявил, что провести ее предложил американский президент.

"Безусловно, такие встречи нужно хорошо готовить. И для меня, и для американского президента было бы ошибкой подойти к этому легко и выйти после этой встречи без ожидаемого результата... В последнем телефонном разговоре и сама встреча, и место ее проведения были предложены американской стороной", — сказал Путин.

Спикер Кремля Песков отрицает, что саммит был "сорван". По его словам, сроков саммита изанчально не было.

"Ни Трамп, ни Путин не хотят собираться только ради самой встречи. Для того, чтобы их встреча стала результативной, нужно, чтобы на уровне, как определили главы государств, министра иностранных дел России и госсекретаря США, была проделана работа. Да, президент Трамп заявил, что в настоящий момент он перестал думать об проведении саммита. Вместе с тем, за последние два дня он уже несколько раз повторил, что не исключает проведение такого саммита в будущем. Эту точку зрения разделяет и президент Путин", - заявил спикер Кремля.

В Белом доме также говорят, что встреча Путина и Трампа ещё не отменена.

"Встреча Трампа и Путина остается на повестке дня, будет проведена в какой-то момент в будущем... Президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке. И он хочет, чтобы эта война (в Украине, - Ред.) закончилась. Он говорит об этом уже девять месяцев, будучи в должности", - сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

А представитель США в НАТО Уитакер сообщил, что для окончания войны в Украине Трамп намерен давить не только на Путина, но и на Зеленского.

"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", - заявил Уитакер в эфире Newsmax.

Он добавил, что "это просто жестокая окопная война, в которой никто не выигрывает".

При этом европейские союзники Украины не считают, что нужно оказывать давление на Зеленского. Сегодня они собираются на очередную встречу по Украине - теперь в формате "коалиции желающих" - которая пройдет в Лондоне.

Как мы уже рассказывали, власти европейских стран в целом выступают против выполнения условия Путина по передаче ему подконтрольной ВСУ части Донецкой области. При этом даже в традиционно поддерживающей Киев западной прессе звучат и другие мнения.

Украине и Западу следует согласиться на передачу России Донбасса для завершения войны. Такое мнение на страницах британской The Guardian выразил старший научный сотрудник Фонда Карнеги Кристофер Чиввис. Он считает, что западные санкции, а также поставки оружия не вынудят РФ сесть за стол переговоров на условиях Киева.

"Не стоит ожидать, что эти дополнительные санкции (против "Лукойла" и "Роснефти" - Ред.) положат конец войне в ближайшее время, если только они не будут сочетаться с более открытой позицией Запада на переговорах. Это может означать сделку, несколько более выгодную для России, чем та, которую предпочел бы Запад. Если бы война закончилась, например, оккупацией Россией Донбасса, это было бы несправедливым исходом для Украины и разочаровывающим для её сторонников, но всё же лучше многих альтернатив", - написал Чиввис.

Стратегия санкций и военной помощи Киеву "замедлила прогресс России, но не убедила Путина прекратить агрессию".

По его мнению, даже поставка "Томагавков" и конфискация российских активов "вряд ли станет тем шоком, который необходим для кардинального изменения траектории войны и вынудит Кремль капитулировать перед переговорными условиями Украины".

"Недавно объявленные санкции на нефть и газ усиливают давление, но они появились после многих лет санкций, к которым Россия приспособилась. ЕС принимает 19-й пакет санкций против России, и отдача от них уменьшается, а поддержка Москвы Китаем смягчает их эффект", - пишет Чиввис.

Также он не верит в эффект "Томагвков".

"Еще в 2023 году Украина ходатайствовала о танках "Абрамс" под предлогом того, что они переломят ситуацию, но ничего подобного не произошло . Долгожданные F-16 также не стали той волшебной палочкой, которую некоторые ожидали, как и прошлогоднее ослабление ограничений на дальние удары Украины по России", - напоминает эксперт.

"С одной стороны, сторонники усиления давления утверждают, что серьёзные переговоры сейчас бессмысленны, поскольку Путин твёрдо намерен подчинить себе всю Украину. С другой стороны, они утверждают, что незначительное усиление военного или экономического давления каким-то образом его устрашит. Но если Путин действительно одержим идеей господства над всей Украиной, то почему мы должны ожидать, что небольшое усиление давления что-то изменит?" - пишет Чиввис.

Он предполагает, что "некоторые мнимые сторонники Украины, возможно, втайне предпочитают продолжать войну, например, чтобы отразить российскую угрозу, ограничив её Украиной".

"Но несколько лет без прогресса должны заставить всех нас переосмыслить, чего США действительно могут добиться в Украине, по приемлемой цене. Нежелание признать и принять ограниченность американской мощи – это рефрен, проходящий красной нитью через историю участия Вашингтона во Вьетнаме, Ираке и Афганистане", - заключил эксперт.

Криминал на службе в ТЦК

Очередная история о том, как в Украине привлекают криминалитет к мобилизации.

В одесских пабликах появилось видео, в котором мужчина одетый в военную форму и с шевронами ТЦК в грубой форме обещает избить и унизить одессита, снимавшего на телефон совместный рейд полиции и ТЦК. Сотрудники одесской полиции, с которыми поговорила "Страна", опознали в военном криминального авторитета и лидера банды, похищавшей людей - Магомеда Айдамирова.

В 2017 году банда Маги Айдамирова, которая состояла из членов Нацкорпуса и чеченцев, ранее служивших в спецподразделениях, подчиненных Кадырову, похитила одесского предпринимателя, 61 летнего Юрия Ю., потребовав у его родственников сначала 250 тысяч долларов, затем сумму снизили до 200 тысяч.

Похищенного одессита продержали на цепи в подвале арендованного Магомедом Айдамировым почти 2 месяца. Однако вскоре одесским полицейским удалось вычислить Магомеда и его банду, а также местонахождение Юрия Ю.

Почти всю группировку задержали, однако нескольким бандитам удалось сбежать. В ходе следствия неожиданно выяснилось, что банда состояла из бывших АТОшников, которые воевали в составе Азова, и нескольких чеченцев, которые когда-то служили в чеченских батальонах спецназа, подчиненнных лично главе Чечни Рамзану Кадырову. Также обнаружились и другие подробности – Магомед Айдамиров был племянником известного жестокостью одесского криминального авторитета Султана Айдамирова.

Также Магомед Айдамиров был гражданином РФ. Подробности того случая "Страна" уже описывала.

К слову, сводная банда бывших АТОшников и чеченцев из батальонов Кадырова слыла в криминальных кругах Одессы как самая “отмороженная” и жестокая - ее члены при разборках сразу применяли оружие. При задержании бандитов у них было найдено большое количество оружия – автоматы, крупнокалиберный пулемет, пистолеты, взрывчатка и даже ганатометы.

О задержании банды Айдамирова на своей странице в ФБ писал тогдашний первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

Также банда Айдамирова была причастна к целой серии похищений, разбоев и криминальных разборок со стрельбой в других областях Украины, активно действуя с начала 2014 года по 2017-й.

Несмотря на предъявленные Магомеду Айдамирову и его подельникам подозрения в особо тяжких преступлениях, уже в 2020 году Айдамирова и остальных бандитов отпустили из СИЗО на свободу под домашний арест. А уже в 2021 году загадочным образом Айдамирову отменили и домашний арест.

Однако судебное дело по преступлениям банды под номером 504/827/18 прекращено не было. Но, по странным причинам, большая часть судебных документов по делу исчезло из Единого реестра.

После начала полномасштабной войны о Магомеде Айдамирове долго не было слышно. Но теперь, как видно по видео, криминальному авторитету и главарю одной из самых жестоких банд Одессы каким-то образом удалось устроиться на службу в ТЦК.

Теперь Айдамиров совместно с полицией участвует в рейдах по принудительной мобилизации.