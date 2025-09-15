Россия активизировала удары по узловым станциям и другой железнодорожной инфраструктуре Украины. Враг регулярно применяет "Шахеды" против ключевых транспортных точек.

Об этом сообщает глава "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, "Шахеды" массированно атакуют ключевые станции - Лозовая, Синельниково, Козятин.

"Практически по всей стране они бьют по узловым станциям. Это комплексные атаки, когда под удар попадают и подстанции энергетические, и локомотивные депо, и вокзалы пассажирские", – говорит Перцовский.

"Враг бьет так, чтобы, по сути, узел был разрушен", – добавил Перцовский.

Напомним, не так давно в "Укрзализныце" сообщили об ударе по объекту железнодорожной инфраструктуры в районе Славянска.

Также мы писали о недавнем обстреле, в том числе Киевской области, после которого из-за разрушений на железной дороге задерживалось прибытие поездов.

