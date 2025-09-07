Член набсовета "Укрзализныци" и советник Офиса президента Сергей Лещенко перепубликовал в своем Telegram-канале сообщение об ударе российского дрона по железнодорожному мосту в Кременчуге с видео- и фото последствий удара.

Исходя из сообщения, несколько дней поезда будут ходить в обход.

При этом "Укрзализныця" подтверждает повреждение железнодорожного моста через Днепр после российского удара.

По информации пресс-службы, из-за этого задержки поездов продлятся несколько дней.

"В ближайшие дни, пока будет продолжаться многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка. Также будем использовать автобусы для доставки в/из Кременчуга от ближайших доступных станций", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что ночью множество взрывов прозвучало в Кременчуге. Прилёты были зафиксированы по предприятию, а также по мосту через Днепр, который сейчас перекрыт.

Напомним, сегодня ночью также был массированный удар по Киеву. Среди прочего, прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

Война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.