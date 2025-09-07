Горит здание Кабмина. РФ совершила массированный удар по Киеву. Фото и видео
Сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.
Об этом пишут местные паблики. Мэр Киева Виталий Кличко также заявил о прилёте по "правительственному зданию в Печерском районе".
На опубликованных кадрах можно заметить, что горит крыша Кабмина либо верхний этаж.
По данным народного депутата Ярослава Железняка, на последнем этаже здания находится офис премьер-министра, а также зал заседаний правительства.
Помимо прилёта по Кабмину, в Киеве зафиксированы и другие последствия ночной атаки.
В Печерском районе публикуют фото, предположительно, одного из элитных домов.
В Святошинском районе повреждены несколько многоэтажных домов:
• в девятиэтажке произошел пожар с 6-го по 9-й этажи и частичное разрушение перекрытий;
• в другом доме — возгорание на верхних этажах;
• еще в одном — пожар на третьем этаже.
Загорелись автомобили на парковке и складские помещения.
В Дарницком районе поврежден 4-этажный жилой дом. Также сообщается о смерти пожилой женщины в укрытии.
В ГСЧС сообщили о последствиях массированной ночной атаки на столицу. В результате погиб один человек, еще 18 получили ранения.
Паблики также пишут о прилётах в городе Вишневое под Киевом.
Кроме того, в столице после удара есть ещё один очаг сильного задымления. Людям советуют закрывать окна.
Ранее мы писали, что в Киеве после российского удара погиб главный инженер подразделения ЗРК Patriot Денис Сакун.
Напомним, армия РФ нанесла удары по Одесской и Днепропетровской областям. Понесла ущерб портовая инфраструктура, есть пострадавшие.