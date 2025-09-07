Сегодня ночью был массированный удар по Киеву. Прилет был по зданию Кабинета министров на улице Грушевского.

Об этом пишут местные паблики. Мэр Киева Виталий Кличко также заявил о прилёте по "правительственному зданию в Печерском районе".

На опубликованных кадрах можно заметить, что горит крыша Кабмина либо верхний этаж.

По данным народного депутата Ярослава Железняка, на последнем этаже здания находится офис премьер-министра, а также зал заседаний правительства.

Помимо прилёта по Кабмину, в Киеве зафиксированы и другие последствия ночной атаки.

В Печерском районе публикуют фото, предположительно, одного из элитных домов.

В Святошинском районе повреждены несколько многоэтажных домов:

• в девятиэтажке произошел пожар с 6-го по 9-й этажи и частичное разрушение перекрытий;

• в другом доме — возгорание на верхних этажах;

• еще в одном — пожар на третьем этаже.

Загорелись автомобили на парковке и складские помещения.

В Дарницком районе поврежден 4-этажный жилой дом. Также сообщается о смерти пожилой женщины в укрытии.

В ГСЧС сообщили о последствиях массированной ночной атаки на столицу. В результате погиб один человек, еще 18 получили ранения.

Паблики также пишут о прилётах в городе Вишневое под Киевом.

Кроме того, в столице после удара есть ещё один очаг сильного задымления. Людям советуют закрывать окна.

Ранее мы писали, что в Киеве после российского удара погиб главный инженер подразделения ЗРК Patriot Денис Сакун.

Напомним, армия РФ нанесла удары по Одесской и Днепропетровской областям. Понесла ущерб портовая инфраструктура, есть пострадавшие.