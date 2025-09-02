Сегодня ночью российские войска массированно атаковали ударными дронами Белую Церковь Киевской области. Погиб мужчина.

Об этом сообщает ГСЧС.

"К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшего человека", - говорится в сообщении.

В результате ударов возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью россияне атаковали Украину 150-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.

Сбито или подавлено 120 БПЛА разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

Война в Украине идет 1287-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении Чунишино, сообщает Deep State. Также россияне захватили Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.

