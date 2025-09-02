Россияне массированно атаковали ударными дронами Белую Церковь. Погиб мужчина
Сегодня ночью российские войска массированно атаковали ударными дронами Белую Церковь Киевской области. Погиб мужчина.
Об этом сообщает ГСЧС.
"К сожалению, во время ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшего человека", - говорится в сообщении.
В результате ударов возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью россияне атаковали Украину 150-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами.
Сбито или подавлено 120 БПЛА разных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.
Зафиксировано попадание 30 ударных БПЛА на 9 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
Война в Украине идет 1287-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась к югу от Покровска в направлении Чунишино, сообщает Deep State. Также россияне захватили Камышеваху у границ Днепропетровской области. И продвинулись к югу от Малиевки.
