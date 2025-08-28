Ночью россияне после долгого перерыва снова атаковали столицу. На данный момент 13 погибших - среди них трое детей - и почти полсотни пострадавших.

Прилёты были прямо по центру города - в район метро Олимпийской, по Жилянской и прилегающим улицам. Там пострадали офисные здания, где располагаются банки, различные международные представительства и редакции. В частности, представительство ЕС и Британский центр. Они находились, вероятно, в недавно построенном бизнес-центре на Жилянской.

Судя по кадрам удара, ракета перехвачена не была. Вторая ракета ударила по месту через несколько кварталов оттуда.

Ракета, по заявлению МВД, попала в жилую пятиэтажку на Дарнице, которая потерпела масштабные разрушения. Под завалами до сих пор ищут людей.

Масштабный пожар после прилета начался на Троещине, где все заволокло шлейфом черного дыма, а власти призвали закрыть окна - сейчас пожар тушат с помощью авиации. Куда там попали, официально не сообщается.

Были прилеты и в других районах Киева. Помимо ракет столицу атаковали и новые реактивные дроны.

Также били этой ночью по железнодорожному узлу в Козятине Винницкой области. Из-за этого начались 5-6 часовые задержки поездов, также вместо электропоездов на маршруты вывели тепловозы. Пострадало депо с поездами, в частности выгорел состав "Интерсити".

Также были взрывы в Хмельницкой области и в Прикарпатье - но о разрушениях там не сообщалось.

ВСУ сообщили, что не удалось сбить 35 дронов и 5 ракет (среди них "Искандеры", Х-101 и "Кинжалы"). Всего было запущено более 600 целей.

Российские власти удара пока не комментировали. Паблики РФ утверждают, что он наносился по предприятиям ракетно-космической промышленности, цехам по сборке БПЛА, по железнодорожному узлу на Винничине и по военным аэродромам в Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Украина этого не подтверждала.

Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.