В четверг, 28 августа, в Украине идет 1282-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

11:50 ГУР заявляет о поражении российского ракетного корабля «Буян-М» в Азовском море и публикует видео ударов.

Дроны атаковали корабельную РЛС и борт.

ГУР пишет, что корабль был вынужден покинуть район боевого дежурства.

11:46 В Киеве уже 14 погибших после ночной атаки, сообщает КГГА.

11:23 В Киеве поврежден офис Британского Совета, он закрылся.

Напомним, также повреждено здание миссии ЕС.

11:00 В Киеве уже 13 погибших после ночной атаки, сообщает МВД.

Разбор завалов продолжается. Завтра в Киеве объявлен День траура.

10:58 В районе Жилянской в центре Киева обстрелом повреждены офисы двух банков - Кредит Днепро и ОТП.

10:54 Последствия прилета ракеты в Киеве. Предварительно, это центр города.

10:41 Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State.

Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

Также в Днепропетровской области бои дошли до Новоселовки - туда резко расширилась серая зона.

10:35 В Краснодарском крае РФ ночью снова был атакован Афипский НПЗ. Пожар уже потушили, сообщают местные власти.

Напомним, этот объект уже был атакован ранее в этом месяце.

Генштаб ВСУ подтверждает, что поразил дронами этот объект.

Также был удар по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области.

10:31 Этой ночью Киев снова атаковали реактивные "Шахеды", сообщает паблик Clash.

Сообщается, что на них стояли двигатели чешского и китайского производства, а также немецкий топливный насос.

Напомним, что это не впервые Россия использует реактивные "Шахеды" (Герани) по Киеву.

10:11 В Киеве ночным обстрелом повреждено здание миссии ЕС, сообщает МИД.

"Во время ночного удара Россия также атаковала дипломатов - что является прямым нарушением Венской конвенции", - заявил министр Сибига.

10:09 Среди 10 погибших в Киеве - 3 детей. Самому младшему ребенку было 3 года. Об этом сообщил мэр Кличко.

09:57 В центре Киева был прилет по торговому центру, сообщает Кличко.

09:51 Момент прилета по ЖК "Паркленд", который находится рядом с Жулянами.

09:45 "Слуга народа" Федиенко сомневается, что в Украине начнут призывать в армию парней с 23 лет, о чем многие начали говорить после разрешения на выезд для 22-летних.

"Военные говорят, что у нас сейчас хватает военнослужащих в тыловых частях, чтобы провести ротации. Ротации просто сложно провести. Когда они происходят, россияне сразу направляют туда все силы. Сколько бы мы ни мобилизовали людей - их просто тяжело ротационным путем завести в боевую часть", - утверждает нардеп.

09:41 Жительница Киева показала разрушения в своей квартире после ночной атаки.

Уцелело только шампанское.

09:38 В Киеве уже 10 погибших после ночной атаки, сообщает КГГА.

09:35 Украину ночью атаковали 598 БПЛА, включая "Шахеды", и 31 ракета. Были прилеты в 13 локациях.

Об этом сообщают Воздушные силы.

Не удалось сбить 35 дронов и 5 ракет. Еще на 26 локациях падали обломки.

09:23 Еще кадры разрушенного прилетом поезда "Интерсити+", который должен был выходить сегодня на маршрут Киев - Харьков, публикует УЗ.

09:18 Семь человек пропали без вести после прилета по дому на Дарнице в Киеве, сообщил глава МВД Клименко.

По его словам, было два прилета ракет - в дом и рядом с ним.

Среди погибших в этом доме – 14-летняя девочка. Один ребенок 11 лет находится в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент известно о 8 погибших.

09:07 Утренние кадры с масштабным пожаром на Троещине в Киеве после прилета.

08:46 Момент удара по дому в Киеве.

08:42 В Киеве уже 45 пострадавших после ночной атаки, заявляет военная администрация.

08:23 В Киеве и области тем временем продолжается тревога. Военная администрация заявляет, что на подлете к столице фиксируются цели.

08:22 Пограничники сегодня уже начали выпускать из Украины парней 18-22 лет, заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.



08:19 В Украине идут масштабные задержки поездов до шести часов после ночной атаки.

"Укрзалізниця" сообщила об изменениях в движении поездов из-за повреждения инфраструктуры в Винницкой области (напомним, сообщалось об ударе по железнодорожному узлу в районе Козятина).

Поезда между Киевом и Львовом следуют измененным маршрутом через Коростень — Звягель — Шепетовку — Здолбунов — Львов. Для пассажиров, направляющихся в Винницу и Хмельницкий, организовано автобусное сообщение, а для пассажиров в Тернополь (поезда №21 и №103) — пересадка на станции Красное.

Поезда с Жмеринского направления на Киев задерживаются минимум на 5 часов. Это касается рейсов №106 Одесса — Киев, №74 Перемышль — Харьков, №22/104 Львов — Харьков/Краматорск.

Ряд поездов Интерсити+ будут отправляться из Киева с задержкой до 2 часов (№743 Киев — Львов, №732 Киев — Запорожье, №722 Киев — Харьков, №712 Киев — Краматорск). Международный поезд №23 Киев — Хелм проследует с задержкой около 6 часов.

08:18 В Самаре РФ ночью был прилет дронов по Куйбышевскому НПЗ, на предприятии масштабный пожар.

Также в области пострадала железнодорожная станция, идут задержки поездов, пишут местные паблики.

08:15 Ориентировочная карта воздушной атаки по Украине сегодня ночью.

Удар, помимо дронов, наносили "Искандеры" и "Кинжалы".

08:10 В Киеве уже восемь погибших после ночной атаки, сообщил президент Зеленский.

Он также опубликовал видео последствий ударов по столице.

08:09 В Киеве уже 38 пострадавших после ночной атаки - 30 из них госпитализированы, сообщил Кличко.

Наибольшее их количество в Дарницком районе. Там ракета попала между 3 и 4 этажами дома, заявил глава МВД Клименко.

Также паблики показали видео огромной воронки от взрыва на улице Глубочицкой в Киеве.

08:05 Из других последствий после массовой атаки сегодня ночью.

Россия атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. В результате попаданий по объектам энергетики были обесточены 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах.

Местние паблики писали, что в Козятине Винницкой области был прилет и возник масштабный пожар.

"Укрзализныця" подтвердила, что удар там был по железнодорожному узлу, и теперь меняется график следования поездов. Также пострадал парк поездов Интерсити+, один состав получил серьезные повреждения.

В Запорожье был ракетный удар и атака FPV-дронов на город (последнее фото).

07:57 Видео после прилетов по Лукьяновке в Киеве.

07:56 Еще кадры из Киева после ночной атаки. Видно масштабное задымление.

Также, судя по кадрам, пострадал район метро "Олимпийская" (там ранее сообщалось о перекрытии улиц Жилянская и Антоновича).

Кроме того, сильно повреждена многоэтажка на Березняках (последнее видео).

07:53 В Киеве перекрыли часть улиц после ночного массированного обстрела - как в центре, так и на левом берегу (район Харьковского шоссе и Бориспольской).

07:49 Кадры разрушенного жилого дома на Дарнице в Киеве, где были погибшие после обстрела.

07:44 Ночью Россия атаковала Киев ракетами и дронами. Погибли четверо человек, среди них двое детей, более 20 получили ранения.

В городе при этом звучали мощные взрывы, с утра Киев затянуло дымом от пожаров, которые тушат с вертолета.

По официальным данным, в Дарницком районе разрушен пятиэтажный дом, повреждены 16-этажный жилой дом, частный дом и детский сад.

В Днепровском районе пострадала 25-этажка, во дворах сгорели автомобили, в офисном здании вспыхнул пожар. В Соломенском районе поврежден частный жилой дом. В Шевченковском районе зафиксированы разрушения минимум на трех объектах, включая офисное здание.

Всего последствия атаки зафиксированы более чем на 20 локациях в Дарницком, Днепровском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском, Оболонском и Деснянском районах, сообщили в КМВА.