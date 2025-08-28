Анализируем итоги 1282-го дня войны в Украине.

Удар по Киеву

Ночью россияне после долгого перерыва снова атаковали столицу. На данный момент 19 погибших, среди них трое детей, и почти полсотни пострадавших. В Киеве на завтра объявили траур.

Ракетные прилеты были прямо по центру города - в район метро Олимпийской по Жилянской и прилегающим улицам. Там пострадали офисные здания, где располагаются банки, различные международные представительства и редакции.

В частности, представительство ЕС и Британский центр. Они находились, вероятно, в недавно построенном бизнес-центре на Жилянской.

Судя по кадрам удара, ракета перехвачена не была. Вторая ракета ударила по месту через несколько кварталов оттуда.

Также ракета, по заявлению МВД, попала в жилую пятиэтажку на Дарнице, которая претерпела масштабные разрушения. Под завалами до сих пор ищут людей.

Масштабный пожар после прилета начался на Троещине, где все заволокло шлейфом черного дыма, а власти призвали закрыть окна - сейчас пожар тушат с помощью авиации. Куда там попали, официально не сообщается.

Были прилеты и в других районах Киева. Помимо ракет, столицу атаковали и новые реактивные дроны.

Также били этой ночью по железнодорожному узлу в Козятине Винницкой области. Из-за этого начались 5-6 часовые задержки поездов, вместо электропоездов на маршруты вывели тепловозы. Пострадало депо с поездами — выгорел состав "Интерсити".

Были взрывы в Хмельницкой области и в Прикарпатье, но о разрушениях там не сообщалось. Российские паблики писали об ударах по украинским аэродромам, чего в Украине не подтверждали.

ВСУ сообщили, что не удалось сбить 35 дронов и 5 ракет (среди них "Искандеры", Х-101 и "Кинжалы"). Всего было запущено более 600 целей.

В минобороны РФ заявили, что ночью било "по предприятиям военно-промышленного комплекса и военным авиабазам Украины". Частично эту информацию подтвердили и в Украине. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил, что в Киеве сегодня ночью был четвертый удар по заводу турецких беспилотников Bayraktar за последние полгода.

По его данным, завод еще не был запущен, однако большинство производственных мощностей уже было подготовлено.

"Зафиксировано два попадания — производственные мощности получили серьезные повреждения. Несмотря на войну и предварительные атаки, компания продолжала вкладывать десятки миллионов собственных средств, обучать персонал и готовить производство. Большинство мощностей уже было почти готово, основной персонал завершил обучение", - пишет Зинкевич.

После удара глава Еврокомиссии позвонила сперва Зеленскогому, а затем Трампу

Урсула фон дер Ляйен не раскрыла деталей разговора с президентом США и его реакции на удар по Киеву, отметив, что "Путин должен сесть за стол переговоров". А Европа, по её словам, даст Украине гарантии безопасности, которые превратят страну в "стального дикобраза".

Комментируя удары по Киеву, пресс-секретарь Кремля Песков заявил, что никаких договоренностей по воздушному перемирию с Украиной не достигалось, поэтому ВС РФ наносят удары "по военной инфраструктуре".

Ситуация на фронте

Армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево, сообщает Deep State.

Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

Также в Днепропетровской области бои дошли до Новоселовки - туда резко расширилась серая зона.

Константиновское направление, по мнению украинского военного "Мучного", "сейчас держится на изломе".

"Катериновка уже находится под противником, там они засели глубоко. Большая часть Щербиновки также утрачена, хотя сама зелёная зона севернее вдоль р. Кривой Торец остаётся пустой: враг пытается туда пролезть, но попадает под наши FPV и сыпется. По Клебан-Быку ситуация тоже печальная: враг зашёл в южную часть и пробует развернуться юго-восточнее, что открывает ему возможность выхода нам в тыл. Пути для подкрепления или отхода ограничены: через водохранилище на лодках не вариант, потому что небо под контролем врага; через дамбу — только под боем и если успеть проскочить до опорника. Ситуация на самом деле критическая", - пишет боец.

В минобороны РФ сегодня заявили, что морским дроном поразили средний разведывательный корабль "Симферополь" ВМС Украины в устье реки Дунай. В ВСУ подтвердили этот удар. Один моряк погиб, несколько пропали, сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

"Начал работать "водный" Рубикон о котором я предупреждал", - пишет украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов (Флэш).

Ранее он сообщал, что центр беспилотных систем РФ "Рубикон" взял на вооружение не только воздушные БПЛА, но и безэкипажные ударные катера. По его оценке, в будущем возможен одновременный удар 400 подводными и надводными катерами по аналогии с "Шахедами" по украинским портам, вышкам, кораблям и другой морской инфраструктуре.

ГУР Украины сегодня также сообщило об ударе по российскому кораблю "Буян-М" безэкипажным катером в Азовском море. Сообщается, что корабль был вынужден покинуть район боевого дежурства.

Той же ночью украинские дроны атаковали два российских нефтеперерабатывающим завода — Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области и Афипский НПЗ в Краснодарском крае.

"Мадяра" не пустят в Венгрию

Продолжается скандал Украины с Венгрией после ударов Киева по нефтепроводу "Дружба", снабжающего эту страну нефтью.

Хотя туда, а также в Словакию поставки уже возобновились, Будапешт продолжает жестко критиковать Украину (особенно после заявлений Зеленского, который фактически признал, что удары были направлены против Венгрии).

МИД Венгрии сегодня заявил, что запретил въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, которого считает ответственным за удар по нефтепроводу "Дружба". "Это было посягательство на суверенитет Венгрии, поставившее под угрозу нашу энергетическую безопасность и едва не вынудившее нас задействовать стратегические запасы", - написал Петер Сийярто.

Украинские и венгерские СМИ сразу предположили, что речь о командующем Силами беспилотных систем ВСУ Роберте Бровде (Мадяре). В соцсетях именно он отчитывался об ударах по нефтепроводу "Дружба". Напомним, что Бровди родом из Закарпатья, он этнический венгр.

Позже "Мадяр" это подтвердил лично.

"Засуньте в задницу, господин "танцор на костях", ваши санкции и ограничения на посещение Венгрии. Я - украинец, и приеду на Родину моего Отца уже после вас. Настоящих Мадьяр в Венгрии хватает, и когда-нибудь вы им окончательно осто@издите. А по ограничению Шенгена – не берите на себя больше, чем можете потянуть, – странный у вас юмор", - написал командующий СБС.

Не прошел мимо и глава МИД Сибига, который обвинил Сийярто в "моральном разложении".

"Как бесстыдно публиковать это после жестокой атаки террористического государства Россия. Питер, если российский трубопровод для тебя важнее, чем украинские дети, убитые Россией этим утром, это моральное разложение. Венгрия находится на неправильной стороне истории", - написал Сибига.

Тем временем СМИ приводят заявление Еврокомиссии с осуждением украинского удара по нефтепроводу "Дружба". Как заявляется, представитель ЕК сказал, что этот трубопровод не должен подвергаться ударам, так как он является частью европейской энергетической безопасности.

Ранее удары по "Дружбе" критиковал Трамп.

Парни покидают Украину

Пограничники сегодня уже начали выпускать из Украины парней 18-22 лет - согласно распоряжению Кабмина.

После этого ТикТок заполнили видео украинских парней, едущих за границу.

А на самом кордоне сформировались огромные очереди.

Почему Зеленский решил открыть границы для молодых украинцев, мы разбирались здесь.

Азербайджанский фронт Путина

На прошлой неделе большой резонанс в России вызвало объявление иноагентом известного российского политолога Сергея Маркова.

Марков считается одним из ведущих российских политических экспертов, который четко и последовательно (на протяжении последних 25 лет) транслирует "линию Кремля". В этом качестве его комментарии часто появлялись в западных СМИ с приписками "как сказал близкий к Кремлю политолог Марков" или же "прокремлевский эксперт Марков, считает, что…".

Поэтому объявление его иноагентом было встречено с немалым удивлением. Сам Марков заявил, что его оклеветали и он всегда был и остается сторонником президента Путина.

Версий, почему Маркова вдруг объявили иноагентом, уже выдвинуто множество, но превалирующей среди них является азербайджанская.

Речь идет о недавнем скандале, когда Марков посетил форум с участием президента Алиева в Шуше и дал очень комплиментарный комментарий относительно президента Азербайджана. При том что Алиев на том форуме критиковал Россию и поддерживал Украину.

Марков уже давно поддерживал Баку по многим вопросам. Однако до недавних пор это в Москве крамолой не считалось.

Но в последние месяцы отношения Баку и РФ быстро ухудшаются.

Поэтому и реакция на комплименты Алиеву оказалась иная.

Сразу после форума в Шуше своей должности лишился ещё один российский его участник - известный журналист, первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман.

А теперь и Марков попал в список иноагентов.

И это читается не столько как сигнал самому Маркову, сколько как сигнал, с одной стороны, российской элите о том, что любые отношение с властями Азербайджана становятся предельно токсичными. А с другой стороны, сигнал азербайджанским властям о том, что проблемы в отношениях с Кремлем у них нарастают.

О проблемах этих мы уже писали подробно в начале июля, когда отношения Москвы и Баку обострились после гибели двух задержанных ФСБ на Урале азербайджанцев (власти Азербайджана заявили, что их избивали и пытали). А в Баку в ответ задержали и избили нескольких российских релокантов и журналистов.

С тех пор ситуация только накаляется. Россияне наносят удары по азербайджанским нефтяным объектам в Украине, которые Алиев в разговоре с Зеленским назвал целенаправленными и осудил. Кроме того, по всей РФ идут аресты влиятельных представителей азербайджанской диаспоры.

А азербайджанские СМИ пишут, что Баку может начать поставки оружия Украине.

Кроме того, Баку и Ереван при посредничестве Трампа заключили соглашение о намерении подписать мирный договор и запустить Зангезурский коридор через территорию Армении под контролем США. При том что по договоренности 2020 года его должна была контролировать РФ. И хоть официально Москва вашингтонские соглашения между Пашиняном и Алиевым одобрила, но в искренности такого одобрения есть сомнения. Тем более что Иран уже негативно высказался против контроля американцев над коридором.

В общем и целом очевидно, что между Москвой и Баку отношения становятся все более напряжёнными.

Наблюдатели называют несколько причин этого.

Первая и главная - резкая критика со стороны Алиева Москвы после авиакатастрофы с азербайджанским самолётом, который, по наиболее распространённой версии, был случайно сбит российской ПВО над Грозным во время отражения атаки дронов. Путин извинился в разговоре с Алиевым за "инцидент, произошедший в воздушном пространстве РФ". Но президент Азербайджана (уже после разговора с Путиным) заявил, что этого недостаточно и в жесткой форме потребовал от России помимо извинений прямо признать вину за сбитие, наказать виновных и выплатить компенсации пострадавшим. Также он обвинил Россию в том, что она пытается замять дело, выдвигая "бредовые версии" причин катастрофы. Как показывает опыт, Путин таких публичных проявлений неуважения к себе со стороны лидеров постсоветских стран не прощает. Судя по всему, это и стало спусковым крючком для старта антиазербайджанской кампании в РФ.

Вторая причина более глобальная. Азербайджан уже давно ведет политику по минимизации влияния РФ на Южном Кавказе и играет ключевую роль в проектах по запуску обходящих Россию логистических коридоров из Азии в Европу. И Зангезурский коридор, о котором писалось выше, как раз таким маршрутом и является.

Третья причина - желание влиятельных сил в РФ (связанных с Кремлем и спецслужбами) переделить в свою пользу огромный бизнес азербайджанской диаспоры в России.

Впрочем, до недавних пор последние два фактора не сильно влияли на отношения двух стран. Более того, в конфликтах между Азербайджаном и армянами, в ходе которых Баку полностью вернул контроль над Нагорным Карабахом, Москва заняла по отношению к Алиеву позицию дружественного нейтралитета (что в том числе объяснялось и напряжённостью в отношениях Кремля с премьером Армении Пашиняном).

Однако, как писалось выше, история со сбитым самолетом ситуацию поменяла и запустила процессы резкого ухудшения отношений между Баку и Москвой, которые мы сейчас и наблюдаем.

При этом пока эти процессы ещё не пересекли черту, за которой начинается открытая вражда. Антиазербайджанская кампания активно раскручивается в российских Z-пабликах (очевидно, что не без одобрения Кремля или как минимум отдельных его "башен"), но на официальном уровне публично пока российские власти к ней не присоединились. Межправительственные связи сохраняются (недавно общались главы МИД двух стран). А Путин на прошлой неделе поздравил жену Алиева с днём рождения. То есть как бы Кремль дает понять, что отношения можно восстановить, если Баку предпримет определенные шаги.

Это в чем-то напоминает давление, которое РФ оказывала на Януковича в 2013 году с целью не допустить подписания им Соглашения об ассоциации с ЕС. Однако, в отличие от тогдашней ситуации, когда было очевидно, чего хочет РФ, сейчас цели действий Москвы в отношении Баку куда менее понятны.

Чего добивается РФ от Алиева? Чтобы он просто перестал критиковать РФ за сбитый самолёт и восстановил отношения с Путиным, объявив, что все недоразумения улажены? Чтобы учел интересы РФ по Зангезурскому коридору и по логистическим маршрутам? Чтобы создать информационный фон для отжима активов у азербайджанцев в РФ? Или (как гласит одна из версий) это инициатива российской "партии войны", которая пытается втянуть РФ в ещё один конфликт (и плюс отобрать бизнес у азербайджанской диаспоры), "продавая" Кремлю антиазербайджанскую повестку, используя как повод резкие высказывания Алиева после сбитая самолёта. По этой же версии, со стороны Баку также работает своя (а также западная) "партия войны", подталкивая азербайджанские власти к жесткой линии в отношении РФ.

Версий может быть множество, но в целом, повторимся, конечные цели нынешней кампании Москвы против Баку четко неясны.

Также пока не очень понятно, чем ответит на это давление Алиев кроме критических заявлений и отдельных демонстративных, но не сильно опасных для Москвы, акций вроде задержания и избиения релокантов.

В российских военных пабликах часто пишут, что "англо-саксы подталкивают Баку открыть второй фронт против РФ". В Украине распространено мнение, что Кремль сейчас готовит почву для нападения на Азербайджан.

Такие трактовки укладываются в одну из описанных выше версий (синхронное подталкивание РФ и Азербайджана к конфликту друг с другом).

Однако пока военный сценарий выглядит невыгодным для обеих сторон.

Почти вся боеспособная часть российской армии сейчас воюет в Украине. Поэтому по своей инициативе начинать войну с Азербайджаном, пока не завершена война в Украине, Москва вряд ли будет. Кроме того, у Кремля развивается переговорный процесс с Трампом, который недавно принимал у себя Алиева и Пашиняна, торжественно объявив о завершении войны между Ереваном и Баку. И нападение РФ на Азербайджан могло бы отношения Путина и Трампа разрушить.

Но также крайне опасно начинать войну и Азербайджану. Теоретически, если бы на дворе была осень 2022 года, 2023 год или даже 2024-й (во времена Курского наступления ВСУ), Баку, получив гарантии поддержки от стран Запада, мог бы предпринять резкие действия, которые привели бы к войне с Россией и к открытию "второго фронта".

Однако сейчас ситуация совсем иная. Армия РФ владеет инициативой на фронте, а Путина с королевскими почестями принимает Трамп на Аляске. Ведутся переговоры по мирному урегулированию в Украине, Вашингтон периодически анонсирует скорое окончание войны. А завершение боевых действий даст возможность РФ в случае необходимости перекинуть на Кавказ сотни тысяч солдат.

При таких раскладах для Алиева инициировать обострение отношений с РФ очень рискованно. Тем более что, с точки зрения потенциальной войны с РФ, Баку находится в значительно худшем положении, чем Киев.

Да, у Азербайджана есть боеспособная армия, но мобилизационный потенциал многократно меньший, чем у Украины (население страны всего 10 млн человек). Что ещё более важно - Азербайджан (за исключением анклава в Нахичеване) не имеет общей границы со страной, которая бы ему могла оказать военную помощь. Отношения с Ираном напряженные. Армения даже при Пашиняне за Баку не впишется (а при определенных обстоятельствах может вообще атаковать Азербайджан синхронно с Россией, чтобы попытаться восстановить контроль над Карабахом). Грузия (при нынешнем руководстве), скорее всего, будет хранить нейтралитет, дружественный РФ. Таким образом, Азербайджан окажется фактически в полной блокаде. Кроме того, основа его экономики - нефтепром, находится на расстоянии минимального подлетного времени для российских ракет и может быть в короткие сроки полностью уничтожен. Вступление Турции в войну с Россией маловероятно, так как ей это с большой долей вероятности запретит делать Трамп, чтобы не провоцировать ядерный конфликт РФ с НАТО.

Если брать "невоенные" рычаги воздействия на Россию, то их у Баку намного меньше, чем у Москвы на Азербайджан. РФ может перекрыть поставки азербайджанской нефти в Новороссийск. Может отобрать у азербайджанской диаспоры ее огромный бизнес в России и отстранить от контроля над многими рынками.

Что касается прозвучавшей недавно в СМИ угрозы начать поставки азербайджанского оружия Украине, то с учетом роста напряжённости в отношениях с РФ Баку сейчас более логично пополнять свои запасы вооружений, а не распродавать их.

Из оставшихся рычагов Баку может попытаться организовать давление на Путина через Эрдогана или Трампа (но неизвестно, готовы ли они из-за Азербайджана как-то жестко воздействовать на Кремль) либо попытаться раскачать ситуацию в Дагестане, где проживает много этнических азербайджанцев. Но последнее может спровоцировать военный ответ РФ.

Поэтому пока Баку действует достаточно осторожно. Также, впрочем, и Москва, как писалось выше, пока ещё не переходит грань откровенной вражды.

Но такой баланс, если не остановить сейчас продолжающееся ухудшение отношений между двумя странами, может оказаться очень хрупким и в любой момент сорваться в жесткую конфронтацию вплоть до военной.

Особенно если в ближайшее время закончится война в Украине и у Кремля окажутся развязаны руки для более активных действий на Кавказе.