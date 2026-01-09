В пятницу, 8 января, в Украине идет 1416-й день войны с Россией.

10:51 В Киеве полмиллиона абонентов остались без света после ночной атаки, сообщила премьер Свириденко.

Также, по её словам, РФ атаковала районные котельные.

10:42 Зеленский подтвердил, что РФ этой ночью ударила по Украине "Орешником".

"В общей сложности за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности "Орешник", а также 22 крылатые ракеты. Атака именно тогда, когда происходит значительное похолодание. Именно против обычной жизни обычных людей", - пишет президент.

10:36 В комитете Верховной Рады после ночной атаки на Киев нет отопления и воды, сообщает нардеп Железняк.

10:33 В результате ночной атаки на Киев повреждено посольство Катара, сообщает Зеленский.

Были прилеты по объектам инфраструктуры и энергетики.

В Киеве повреждено 40 объектов, из них 20 — жилые дома, сообщает МВД.

Поврежденные объекты также есть во Львовской, Киевской, Кировоградской и Черкасской областях. Продолжаются пожары.

10:16 В Киевской области без света остаются более 370 тысяч домохозяйств, сообщает ДТЭК. 280 тысяч потребителей обесточены из-за непогоды, еще 90 тысяч - из-за обстрела.

Самая сложная ситуация в Бориспольском и Броварском районах.

10:03 Удар "Орешником" по Львову - это предупреждение Европе, которая хочет ввести войска на запад Украины.

Такое мнение высказал нардеп Алексей Гончаренко.

"Хотите вводить контингент на запад Украины? Будет вот так. Во-вторых, если "Орешник" за 10–15 минут долетает до Львова, то за сколько до Варшавы или Берлина? Пара минут уже не принципиальны", - написал Гончаренко.

09:57 В Киеве после ударов по объектам критической инфраструктуры в части районов возникли перебои с теплоснабжением и горячей водой, сообщает КГГА.

Пока отопление отсутствует или подается не в полную силу в Деснянском и Печерском районах, в частях Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Оболонского, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов.

09:52 В Киеве после ночной атаки обесточены объекты водопроводной инфраструктуры, воды нет в Печерском районе и на левом берегу, сообщает водоканал.

09:30 Украина инициирует срочное заседание ООН после удара РФ по Львову "Орешником", сообщил глава МИД Сибига.

"Такой удар вблизи границы ЕС и НАТО представляет серьезную угрозу безопасности европейского континента и является испытанием для трансатлантического сообщества. Мы требуем решительных мер в ответ на безрассудные действия России. Мы информируем Соединенные Штаты, европейских партнеров, а также все страны и международные организации о деталях этого опасного удара по дипломатическим каналам. Мы инициируем международные действия: срочное заседание Совета Безопасности ООН, заседание Совета Украина-НАТО, а также ответные меры в рамках ЕС, Совета Европы и ОБСЕ", - пишет Сибига в Х.

Он еще раз опроверг удар Украины по резиденции Путина, о котором заявила РФ и в ответ на который нанесла удар "Орешником". Украина требует усиления санкций.

08:54 Ещё одно видео применения "Орешника" по Львову.

08:49 ВСУ подтвердили вероятное применение "Орешника" по Украине. В сводке Воздушных сил заявляется об ударе одной баллистической ракетой средней дальности, запущенной с полигона Капустин Яр в Астраханской области. Сбить эту ракету не удалось.

Всего силы ПВО сбили половину запущенных Россией ракет - 18 из 36. Основным направлением атаки были Киев и область.

08:37 Ночью под ударом оказались почти все районы Киевской области, сообщает ГСЧС. Из-за обстрелов возникли пожары в жилых домах и хозяйственных постройках на Броварщине, Обуховщине и в Бориспольском районе.

В Броварском районе из-под завалов спасатели достали семью из четырех человек: мать, отца, бабушку и пятилетнего ребенка. Все находятся в больнице.

Спасатели работали на 11 местах. Пожары ликвидированы.

08:01 Россия подтвердила применение "Орешника" по Украине. Минобороны РФ заявило, что в ответ на атаку на резиденцию Путина, которую Украина отрицает, были нанесены удары в том числе с применением комплекса "Орешник".

По утверждению ведомства, были поражены объекты производства беспилотников, которые, как заявляется, использовались при атаке на резиденцию. Также под удар попали "элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса".

В ведомстве заявили, что и дальше такие действия действия со стороны Киева "не останутся без ответа".

07:51 Экстренные отключения света действуют только на левом берегу столицы, уточняет ДТЭК. На правом свет отключают по графикам.

07:49 Момент прилёта "Герани" по многоэтажке в Киеве. Судя по всему, это удар по дому на Позняках. Как сообщалось, ночью там был повторный обстрел, вследствие которого погиб медик, приехавший со спасательной командой.

07:41 В Киеве после ночного обстрела ввели экстренные отключения электроэнергии. В частности, с перебоями ходит метро.

04:55 Пожар после прилёта в районе метро Черниговская в Киеве. Телеграм-каналы пишут, что именно там этой ночью погибла семья из четырёх человек.

04:42 Воздушное командование "Запад" заявило, что скорость прилетевшей во Львовскую область ракеты составила 13 000 км в час. Тип ракеты устанавливается. Указывается, что она ударила по объекту инфраструктуры во Львове.

04:48 В Киеве пропал свет после масштабной ночной атаки дронами и баллистическиим ракетами. Погибли 4 человека, 19 пострадали. Также повреждено много жилых домов.

01:01 Зарево над Львовской областью. Фото сделано из населенного пункта Буйск.

00:41 Момент удара, предположительно, "Орешника" по Львовской области.

00:11 По данным Львовской ОВА, во время удара пострадал объект критической инфраструктуры в области.

00:10 Звуки взрывов, которые слышали во Львове.

00:05 Ночью после объявления воздушной тревоги во Львове была слышна серия взрывов, заявил мэр Садовой.

"Сейчас выясняем, что именно произошло, были ли это прилёты и в каком районе", - написал он.

По одной из версий местных телеграм-каналов, в районе Стрыя Львовской области ударил "Орешник". Такое предположение выдвинул канал "Николаевский Ванек". При этом он уточнил, что достоверной информации на этот счёт нет.

В районе Стрыя находится крупное газохранилище.

