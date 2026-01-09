В Германии живут более 320 тысяч украинских мужчин, но высылать их за уклонение от призыва не обязаны, заявили в правительстве ФРГ.



Как сообщает Deutsche Welle, в ответе правительства ФРГ на запрос ультраправой "Альтернативы для Германии" говорится, что по состоянию на 31 октября 2025 года в Германии проживали 328 363 гражданина Украины в возрасте от 18 до 60 лет - в это число входят и те, кто приехал в страну до войны. Сколько из них подлежат военному призыву в Украине, в Берлине не знают.



Уточняется, что 87 тысяч украинцев - от 18 до 24 лет, 168 тысяч - от 25 до 45 лет, 73 тысяч - от 46 до 60 лет. На вопрос АдГ, есть ли правовые основания для депортации украинцев, уклоняющихся от призыва на родине, кабмин ФРГ ответил, что депортировать могут лишь тех, кто не имеет или лишен немецкого ВНЖ. Этот вопрос также может быть рассмотрен в суде в случае запроса властей Украины на основании заведенного там уголовного дела.



При этом, согласно Европейской конвенции об экстрадиции 1957 года, экстрадиция не применяется к военным преступлениям, которые не являются уголовными преступлениями по общему праву. В соответствии со статьей 7 немецкого закона о международной взаимной помощи по уголовным делам экстрадиция без договорных оснований не допускается за деяние, заключающееся исключительно в нарушении воинской обязанности, сказано в документе.



Дискуссия об украинцах, живущих в Германии и подлежащих военному призыву, обострилась после заявления Фридриха Мерца 6 января. Он сказал, что Владимир Зеленский должен гарантировать, чтобы молодые украинские мужчины "не выезжали в Германию, Польшу или Францию" и проходили службу на родине.

Ранее стало известно, что в правящей коалиции ФРГ хотят депортировать военнообязанных и путешествующих украинцев.