Во всей Европе поддерживают позицию немецкого канцлера Фридриха Мерца, согласно которой украинские молодые мужчины не должны покидать Украину, а выехавшие из неё - вернуться.

Об этом газете Deutsche Welle заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"Думаю, это явление в целом наблюдается в Европе. Здесь есть политический аспект, который побуждает федеральное правительство выражать свою озабоченность. Украинский президент разделяет эту озабоченность: стране нужны молодые мужчины, чтобы управлять государством, поддерживать работу государственных институтов и общественный порядок. И это не в интересах Германии, чтобы Украина теряла молодых людей", - сказал Корнелиус.

Комиссар Евросоюза по вопросам миграции Магнус Бруннер сообщил, что разделяет позицию правительства Германии.

"Мы должны сделать всё возможное, чтобы люди вернулись в Украину и, будем надеяться, смогли принять участие в усилиях по восстановлению. Это важно, и именно поэтому я разделяю эту точку зрения", - отметил Бруннер в интервью Deutsche Welle.

Напомним, вчера канцлер Мерц призвал Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины оставались в стране и проходили военную службу. По мнению Мерца молодые украинцы не должны уезжать в Германию, Польшу или Францию.

Также член правящей коалиции Германии из партии ХСС предлагал отравить военнообязанных украинских мужчин домой.