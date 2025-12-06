Верховная Рада Украины может рассмотреть запрет на выезд из страны лиц, своевременно не обновивших данные воинского учёта.

Об этом заявил народный депутат Роман Костенко.

По его словам, этой инициативы ещё нет в повестке дня, но внедрение таких ограничений возможно в следующем году.

Костенко заявил, что недопуск таких людей за границу может стать "предохранителем" в том случае, если они могут получить бронь и попытаются уехать.

Ранее нардеп Федиенко сообщаил, что власти хотят запретить выезд из Украины лицам с бронью.

Война в Украине продолжается 1382-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 6 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В пятницу у войск РФ зафиксировано крупное продвижение под городом Северском Донецкой области. Южнее Северска противник ведёт наступательные действия в направлении Малиновки, на лиманском направлении и в Волчанске Харьковской области. Состоялась встреча украинской делегации с представителями Белого дома в США. Прошла неделя с момента обысков у экс-главы ОП Ермака. Во Львове в ходе мобилизационных мероприятий смертельно ранили ножом служащего ТЦК.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.