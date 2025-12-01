Государственная пограничная служба получила распоряжение не выпускать за границу бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Об этом в своем телеграм-канале сообщает народный депутат из партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд из Украины Андрея Ермака", - сказано в его публикации.

По данным нардепа, основанием для письма стал "соответствующий запрос НАБУ".

Между тем издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных кругах написало, что подозрение Ермаку – дело времени.

"Похоже, Андрей Ермак решил не терять этого времени. Между двумя вариантами: покинуть страну или скрыться от уголовного дела под мобилизацией – он выбрал второй", - говорится в статье.

Напомним, Ермак был уволен с должности главы Офиса президента 28 ноября после обысков НАБУ.

В своих публичных комментариях после отставки он дал понять, что сильно обижен, и пообещал уйти на фронт.

Сегодня та же "Украинская правда" писала, что Ермак до последнего не верил, что Владимир Зеленский его снимет. И услышав просьбу написать заявление об отставке с должности, устроил Зеленскому "получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями".