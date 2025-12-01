Перед отставкой Ермак добивался увольнения главы СБУ Малюка - СМИ
Андрей Ермак за неделю до своей отставки хотел добиться увольнения главы СБУ Василия Малюка, потому что, по мнению бывшего главы Офиса президента, тот "просмотрел" операцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и не защитил его.
Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.
Утром в день обысков Малюк вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым и главами НАБУ и САП Семеном Кривоносом и Александром Клименко прибыли на Банковую на переговоры с Владимиром Зеленским. Малюк и Федоров выступали в качестве переговорщиков между президентом и главами антикоррупционных органов.
Зеленский встретил их "в настроении человека, который вдруг осознал, что битвы одновременно на двух фронтах – внешнем и внутреннем – угрожают не отдельным политическим фигурам, а самой управляемости страны", говорится в публикации.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Ермак приказал главе СБУ Малюку подготовить подозрение руководителю САП Клименко и главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, но тот отказался.
Мы уже писали о ряде признаков того, что глава СБУ Малюк постепенно дистанцируется от Банковой в ее конфликте с НАБУ, что может обнулить стратегию Офиса президента по нанесению контрудара по антикоррупционным структурам силами спецслужбы. Особенно если и генпрокурор Кравченко также пойдет "в отказ".
Последствия отставки Ермака мы разбирали в отдельном материале.