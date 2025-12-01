Андрей Ермак за неделю до своей отставки хотел добиться увольнения главы СБУ Василия Малюка, потому что, по мнению бывшего главы Офиса президента, тот "просмотрел" операцию Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и не защитил его.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Утром в день обысков Малюк вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым и главами НАБУ и САП Семеном Кривоносом и Александром Клименко прибыли на Банковую на переговоры с Владимиром Зеленским. Малюк и Федоров выступали в качестве переговорщиков между президентом и главами антикоррупционных органов.

Зеленский встретил их "в настроении человека, который вдруг осознал, что битвы одновременно на двух фронтах – внешнем и внутреннем – угрожают не отдельным политическим фигурам, а самой управляемости страны", говорится в публикации.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Ермак приказал главе СБУ Малюку подготовить подозрение руководителю САП Клименко и главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, но тот отказался.

Мы уже писали о ряде признаков того, что глава СБУ Малюк постепенно дистанцируется от Банковой в ее конфликте с НАБУ, что может обнулить стратегию Офиса президента по нанесению контрудара по антикоррупционным структурам силами спецслужбы. Особенно если и генпрокурор Кравченко также пойдет "в отказ".

Последствия отставки Ермака мы разбирали в отдельном материале.