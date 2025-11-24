В Службе безопасности Украины заявили, что информация СМИ о подготовке подозрений главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии и руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александру Клименко не соответствует действительности.

Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

"Никаких таких "указаний", "прошений" или "намеков" из Офиса президента или какой-либо другой структуры в СБУ не поступало. Больше того, согласно законодательству, следователи Службы безопасности не могут сообщать о подозрении действующим народным депутатам Украины", — заявили в СБУ.

Напомним, ранее СМИ писали что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак приказал главе СБУ Василию Малюку подготовить подозрение Клименко и Арахамии, но тот отказался.

Мы уже писали о ряде признаков того, что глава СБУ Малюк постепенно дистанцируется от Банковой в ее конфликте с НАБУ, что может обнулить стратегию ОП по нанесению контрудара по антикоррупционным структурам силами спецслужбы. Особенно если и генпрокурор Руслан Кравченко также пойдет "в отказ".