Офис президента поручил объявить подозрение главе фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии, но глава СБУ Василий Малюк отказался это делать.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По информации издания, глава ОП Андрей Ермак, которого требовали уволить некоторые "слуги народа", переложил в глазах президента Украины Владимира Зеленского ответственность за коррупционный скандал на депутатов, а главная роль "политического диверсанта и предателя" была возложена на главу фракции Арахамию.

Его хотели обвинить в госизмене, в частности, за то что со времен первых стамбульских переговоров Арахамия поддерживает контакты с доверенным лицом президента РФ Владимира Путина бизнесменом Романом Абрамовичем.

Но "ни руководитель СБУ Малюк, ни даже "полностью свой" генпрокурор Кравченко играть в подобную историю не проявили ни малейшего азарта, несмотря на угрозы отставок и даже реальную подготовку к воплощению этих угроз".

Ранее о том, что Банковая требовала от СБУ возбудить уголовное дело против Арахамии, сообщала "Страна".

Напомним, мы уже писали о ряде признаков того, что глава СБУ Малюк постепенно дистанцируется от Банковой в ее конфликте с НАБУ, что может обнулить стратегию ОП по нанесению контрудара по антикоррупционным структурам силами спецслужбы. Особенно если и генпрокурор Руслан Кравченко также пойдет "в отказ".

Дополнительную проблему для Банковой составляет то, что для увольнения и Кравченко, и Малюка нужно согласие Рады, которая, благодаря стараниям Арахамии, за это вряд ли проголосует.

Правда, Зеленский может своим указом "временно отстранить от исполнения обязанностей" и Кравченко, и Малюка - как это он сделал летом 2022 года с тогдашним главой СБУ Иваном Бакановым и генпрокурором Ириной Венедиктовой. Но сейчас ситуация другая и контроль Банковой над процессами в органах власти и в силовых структурах значительно снизился после коррупционного скандала.

Поэтому не факт, что даже "отстранение от обязанностей" Малюка и Кравченко поможет Офису президента "мобилизовать" на борьбу с НАБУ СБУ и Офис генпрокурора.