Глобальные внутриполитические последствия отставки Андрея Ермака, как мы уже писали, зависят от того, смогут ли "слуги народа" удержать контроль над большинством в Верховной Раде либо оно переформатируется (с последующей отставкой правительства), а также от того, насколько активно НАБУ будет продолжать работать по окружению Владимира Зеленского и по самому президенту.

Все это может проявиться только со временем.

Однако, по мнению источников в политических кругах, одно из последствий отставки может наступить довольно быстро - сразу после назначение нового главы Офиса президента и его команды.

Речь идет о руководителях областных военных администраций.

"До двух третей глав ОВА это люди делегированные Ермаком. А потому находятся сейчас в зоне риска. Многое, конечно, зависит от того, кто станет новым главой Офиса и кто у него будет отвечать за регионы. Ермак сейчас пытается продвинуть на позицию руководителя ОП Павла Палису. Не факт, что это получится. Но если даже если и получится, то объективно влияние Ермака и его людей сильно ослабнет. Увеличится влияние его конкурентов - Давида Арахамии и Михаила Федорова. А, значит, и масштабная чистка глав ОВА, скорее всего, состоится. Тем более, что Зеленский уже анонсировал некие меры в отношении регионов после совещания с СБУ", - заявил источник.

