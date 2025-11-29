Зеленский назначил секретаря СНБО Рустема Умерова вместо Ермака главой делегации на переговорах по мирному урегулированию.

Об этом говорится в указе президента, текст которого публикует советник ОП Сергей Лещенко.

Помимо смены главы делегации в ее составе только два изменения, в сравнение с предыдущим указом:

— из нее выведен Ермак,

— в нее введен заместитель Буданова Вадим Скибицкий.

В СМИ уже высказываются предположения, что после отставки Ермака Украина может пойти на ряд уступок по условиям завершения войны.

В пятницу, 29 ноября, Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака, этому предшествовали обыски. Последствия отставки главы ОП — в материале "Страны".

Встреча украинской делегации с американскими спецпредставитлями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером состоится в воскресенье, она будет посвящена мирному плану.

Война в Украине идет 1375-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 29 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня, в которых разбирались, почему был уволен Ермак, что происходит с Гуляйполем, какой план мира США везут в Москву.

