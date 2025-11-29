В субботу, 29 ноября, в Украине идет 1375-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 29 ноября

09:03 В направлении Киева летят ракеты, сообщают Воздушные силы ВСУ.

08:58 Под Киевом был прилет по грузовому отделению "Новой почты".

08:31 Мониторинговые паблики показали основные направления ночных обстрелов.

Главной целью был Киев, также удары были по Одесской их Хмельницкой областям.

08:30 В Киеве засняли прилёт ракеты во время утренней атаки.

08:25 Ещё один пострадавший дом во время ночной атаки дом в Киеве.

08:19 О новых продвижениях вокруг Гуляйполя Запорожской области сообщает военный паблик Deep State.

Напомним, что под Гуляйполем сохраняетсянапряженная ситуация. Бои идут уже в окрестностях, а, по данным нардепа Безуглой, уже и в самом городе.

По обновлённой карте Deep State, серая зона распространяется уже на восточную окраину города.

08:11 Ещё кадры повреждённых в Киеве домов после ночной атаки.

По данным Кличко, в городе уже 15 пострадавших.

08:02 Пожар и повреждённые в ходе атаки дома на Петропавловской Борщаговке в Киеве.

08:00 По данным Кличко и КГВА в Киеве в ходе сегодняшней атаки погибло 2 человека, ранено 15.

07:45 На правом берегу Киева сниженное давление воды, сообщил Кличко.

Напомним, ранее он заявил, что после ракетной атаки пропал свет в западной части Киева (то есть - на право берегу).

07:42 Пожар в доме в Дарницком районе Киева после ракетной атаки.

07:40 Киев и область подверглись массированной атаке ракет и дронов.

Как сообщают мониторинговые паблики основой целью сипли объекты энергетики.

По данным Кличко, западная часть Киева осталась без света. По данным Киевской ОВА, без света остался и Фастов.

В Голосеевском и Соломенском районах Киева пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории.

В Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома.

В Софиевской Борщаговке под Киевом - пожар в здании ЖК.

01:13 Комбинированная атака баллистикой и "Шахедами" на Киев, сообщают местные власти.