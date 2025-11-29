В субботу, 29 ноября, в Украине идет 1375-й день войны с Россией.
Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.
Последние новости 29 ноября
09:03 В направлении Киева летят ракеты, сообщают Воздушные силы ВСУ.
08:58 Под Киевом был прилет по грузовому отделению "Новой почты".
08:31 Мониторинговые паблики показали основные направления ночных обстрелов.
Главной целью был Киев, также удары были по Одесской их Хмельницкой областям.
08:30 В Киеве засняли прилёт ракеты во время утренней атаки.
08:25 Ещё один пострадавший дом во время ночной атаки дом в Киеве.
08:19 О новых продвижениях вокруг Гуляйполя Запорожской области сообщает военный паблик Deep State.
Напомним, что под Гуляйполем сохраняетсянапряженная ситуация. Бои идут уже в окрестностях, а, по данным нардепа Безуглой, уже и в самом городе.
По обновлённой карте Deep State, серая зона распространяется уже на восточную окраину города.
08:11 Ещё кадры повреждённых в Киеве домов после ночной атаки.
По данным Кличко, в городе уже 15 пострадавших.
08:02 Пожар и повреждённые в ходе атаки дома на Петропавловской Борщаговке в Киеве.
08:00 По данным Кличко и КГВА в Киеве в ходе сегодняшней атаки погибло 2 человека, ранено 15.
07:45 На правом берегу Киева сниженное давление воды, сообщил Кличко.
Напомним, ранее он заявил, что после ракетной атаки пропал свет в западной части Киева (то есть - на право берегу).
07:42 Пожар в доме в Дарницком районе Киева после ракетной атаки.
07:40 Киев и область подверглись массированной атаке ракет и дронов.
Как сообщают мониторинговые паблики основой целью сипли объекты энергетики.
По данным Кличко, западная часть Киева осталась без света. По данным Киевской ОВА, без света остался и Фастов.
В Голосеевском и Соломенском районах Киева пожары в результате падения обломков на нежилые помещения и открытые территории.
В Дарницком районе падение обломков ракеты во дворе девятиэтажного дома. Есть возгорание на 6 этаже дома.
В Софиевской Борщаговке под Киевом - пожар в здании ЖК.
01:13 Комбинированная атака баллистикой и "Шахедами" на Киев, сообщают местные власти.