Война в Украине завершится после возврата Крыма - Стефанчук
Война завершится тогда, когда Крым будет возвращён в Украину.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пресс-конференции со Спикером Риксдага Швеции Андреасом Норленом.
Политик объяснил, что Крым остается частью Украины и полноценного мира достичь нельзя, пока полуостров находится под контролем РФ.
"Крым – это Украина, часть Украинского государства, и война завершится тогда, когда Крым будет возвращен к территориальной целостности Украины", – подчеркнул Стефанчук.
По его словам, вопрос Крыма также был четко поддержан международными делегациями.
Стефанчук отметил, что партнеры единодушно определили Россию виновной в войне и подтвердили необходимость юридической ответственности Владимира Путина за развязанный конфликт.
