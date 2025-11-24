Война завершится тогда, когда Крым будет возвращён в Украину.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук во время пресс-конференции со Спикером Риксдага Швеции Андреасом Норленом.

Политик объяснил, что Крым остается частью Украины и полноценного мира достичь нельзя, пока полуостров находится под контролем РФ.

"Крым – это Украина, часть Украинского государства, и война завершится тогда, когда Крым будет возвращен к территориальной целостности Украины", – подчеркнул Стефанчук.

По его словам, вопрос Крыма также был четко поддержан международными делегациями.

Стефанчук отметил, что партнеры единодушно определили Россию виновной в войне и подтвердили необходимость юридической ответственности Владимира Путина за развязанный конфликт.

