Госсекретарь США Марко Рубио не ознакомлен с европейским планом прекращения войны РФ с Украиной и не работает над ним.

Об этом глава Госдепа заявил, отвечая на вопрос журналистов.

Таким образом, сегодня в Женеве США и Украина обсуждали только американскую версию документа, которая подразумевает вывод украинских войск из Донбасса.

Между тем, как сообщили украинские телеграм-каналы, член украинской делегации во время переговоров с Рубио в Женеве сломал ручку. По ряду версий, выдвигаемых в пабликах, это был секретарь СНБО Рустем Умеров

Напомним, в СМИ появился европейский план завершения войны в Украине. Он противоречит плану Трампа по множеству пунктов.

Ранее секретарь СНБО Умеров заявил, что мирный план США почти согласован и отражает большинство приоритетов Украины.

Между тем, как сообщил журналист Axios, встреча госсекретаря Марко Рубио и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в Женеве, несмотря на оптимистичные заявления, была напряжённой.

В ходе переговоров американская сторона обвинила украинцев в утечке негативной информации о плане урегулирования в американскую прессу.