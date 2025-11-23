Появился европейский мирный план об Украине, который предлагается вместо плана президента США Дональда Трампа. В плане 24 пункта.

Перечень предложений опубликовала газета The Telegraph.

В мирный план Европы для Украины входят следующие пункты:

Прекращение войны и договорённости, гарантирующие недопущение её повторения, для установления постоянной основы устойчивого мира и безопасности. Обе стороны конфликта обязуются к полному и безусловному прекращению огня в воздухе, на суше и на море. Обе стороны немедленно начинают переговоры о технической реализации мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран. Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнёров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений. Создаётся механизм, через который стороны смогут подавать сообщения о нарушениях прекращения огня, а также для расследования таких нарушений и обсуждения корректирующих мер. Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещённых украинских детей. Процесс будет поддержан международными партнёрами. Стороны конфликта обменивают всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия освобождает всех гражданских задержанных. После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая семейные визиты через линию соприкосновения. Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтральному статусу. Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, включая от США (аналог соглашения, подобного статье 5), для предотвращения будущей агрессии. На Вооружённые силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество. Гарантирующие государства будут представлять собой специальную группу европейских и готовых присоединиться неевропейских стран. Украина вправе самостоятельно решать вопросы присутствия, вооружения и операций дружественных сил, приглашённых её правительством. Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса. Украина становится членом Евросоюза. Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО. Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня. Территориальные переговоры начинаются от текущей линии контроля. После согласования территориальных вопросов и Россия, и Украина обязуются не изменять их силой. Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля. Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой. Украина и её партнёры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений. Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счёт российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине. Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира и с возможностью возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм "snapback"). Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.

Главные отличия от плана США

Судя по опубликованному европейскому плану, Европа предлагает остановить войну по линии фронта, что противоречит центральному пункту плана Трампа - выводу украинских войск из Донбасса.

Также там много других положений, которые не совпадают с планом США.

Так, территориальные вопросы предлагается обсуждать после прекращения огня. При этом сразу предлагается вернуть Украине ЗАЭС, плотину Каховской ГЭС и Кинбурнскую косу.

Напомним, по плану Трампа, Запорожская АЭС будет управляться МАГАТЭ и поставлять электричество обеим странам. Речи же о возврате Кинбурнской косы и Каховской плотины не идет.

Также Европа предлагает не вводить никаких ограничений на украинскую армию и ВПК (Трамп предлагает ограничить численность ВСУ).

Кроме того, предлагается не запрещать Украине стремиться в НАТО и разрешить вводить на свою территорию иностранные войска (все это, по плану Трампа, должно быть запрещено).

Российские активы предлагается заморозить, пока РФ не возместит ущерб Украине. Санкции с РФ снимаются постепенно. В плане Трампа санкции снимаются быстро, и только часть активов РФ идет на восстановление Украины, остальное - на совместные проекты с американцами.

То есть европейский план мало чем отличается от предложений, которые Европа вносила ранее, и которые Москва уже неоднократно отвергала.

При этом американцы после переговоров с Украиной в Женеве ничего не говорили по поводу европейских предложений, а заявляли, что дорабатывают соглашение напрямую с Киевом.

Ранее западная пресса сообщала, что Европа уже сформировала свои контрпредложения к плану Трампа.

Напомним, европейские лидеры выступили против основных пунктов плана президента США.