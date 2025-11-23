Появился европейский мирный план об Украине, который предлагается вместо плана президента США Дональда Трампа. В плане 24 пункта.
Перечень предложений опубликовала газета The Telegraph.
В мирный план Европы для Украины входят следующие пункты:
- Прекращение войны и договорённости, гарантирующие недопущение её повторения, для установления постоянной основы устойчивого мира и безопасности.
- Обе стороны конфликта обязуются к полному и безусловному прекращению огня в воздухе, на суше и на море.
- Обе стороны немедленно начинают переговоры о технической реализации мониторинга прекращения огня с участием США и европейских стран.
- Вводится международный мониторинг прекращения огня под руководством США и партнёров Украины. Мониторинг будет преимущественно дистанционным с использованием спутников, дронов и других технологических средств, с гибким наземным компонентом для расследования предполагаемых нарушений.
- Создаётся механизм, через который стороны смогут подавать сообщения о нарушениях прекращения огня, а также для расследования таких нарушений и обсуждения корректирующих мер.
- Россия безусловно возвращает всех депортированных и незаконно перемещённых украинских детей. Процесс будет поддержан международными партнёрами.
- Стороны конфликта обменивают всех военнопленных (принцип "всех на всех"). Россия освобождает всех гражданских задержанных.
- После обеспечения устойчивости прекращения огня стороны предпринимают меры для гуманитарного облегчения ситуации, включая семейные визиты через линию соприкосновения.
- Суверенитет Украины уважается и подтверждается. Украина не принуждается к нейтральному статусу.
- Украина получает прочные юридически обязательные гарантии безопасности, включая от США (аналог соглашения, подобного статье 5), для предотвращения будущей агрессии.
- На Вооружённые силы Украины и оборонную промышленность не накладывается никаких ограничений, включая международное сотрудничество.
- Гарантирующие государства будут представлять собой специальную группу европейских и готовых присоединиться неевропейских стран. Украина вправе самостоятельно решать вопросы присутствия, вооружения и операций дружественных сил, приглашённых её правительством.
- Членство Украины в НАТО зависит от консенсуса внутри Альянса.
- Украина становится членом Евросоюза.
- Украина готова оставаться безъядерным государством в рамках ДНЯО.
- Территориальные вопросы будут обсуждаться и решаться после полного и безусловного прекращения огня.
- Территориальные переговоры начинаются от текущей линии контроля.
- После согласования территориальных вопросов и Россия, и Украина обязуются не изменять их силой.
- Украина восстанавливает контроль над Запорожской АЭС (с участием США), а также над Каховской дамбой. Будет создан механизм передачи контроля.
- Украина получает беспрепятственный проход по Днепру и контроль над Кинбурнской косой.
- Украина и её партнёры осуществляют экономическое сотрудничество без ограничений.
- Украина будет полностью восстановлена и получит финансовую компенсацию, в том числе за счёт российских суверенных активов, которые останутся замороженными до тех пор, пока Россия не возместит ущерб Украине.
- Санкции, введённые против России с 2014 года, могут быть постепенно и частично смягчены после достижения устойчивого мира и с возможностью возобновления в случае нарушения мирного соглашения (механизм "snapback").
- Начнутся отдельные переговоры по европейской архитектуре безопасности с участием всех государств ОБСЕ.
Главные отличия от плана США
Судя по опубликованному европейскому плану, Европа предлагает остановить войну по линии фронта, что противоречит центральному пункту плана Трампа - выводу украинских войск из Донбасса.
Также там много других положений, которые не совпадают с планом США.
Так, территориальные вопросы предлагается обсуждать после прекращения огня. При этом сразу предлагается вернуть Украине ЗАЭС, плотину Каховской ГЭС и Кинбурнскую косу.
Напомним, по плану Трампа, Запорожская АЭС будет управляться МАГАТЭ и поставлять электричество обеим странам. Речи же о возврате Кинбурнской косы и Каховской плотины не идет.
Также Европа предлагает не вводить никаких ограничений на украинскую армию и ВПК (Трамп предлагает ограничить численность ВСУ).
Кроме того, предлагается не запрещать Украине стремиться в НАТО и разрешить вводить на свою территорию иностранные войска (все это, по плану Трампа, должно быть запрещено).
Российские активы предлагается заморозить, пока РФ не возместит ущерб Украине. Санкции с РФ снимаются постепенно. В плане Трампа санкции снимаются быстро, и только часть активов РФ идет на восстановление Украины, остальное - на совместные проекты с американцами.
То есть европейский план мало чем отличается от предложений, которые Европа вносила ранее, и которые Москва уже неоднократно отвергала.
При этом американцы после переговоров с Украиной в Женеве ничего не говорили по поводу европейских предложений, а заявляли, что дорабатывают соглашение напрямую с Киевом.
Ранее западная пресса сообщала, что Европа уже сформировала свои контрпредложения к плану Трампа.
Напомним, европейские лидеры выступили против основных пунктов плана президента США.