Нынешнее предложение Вашингтона об остановке войны в Украине ещё не окончательное.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в кратком интервью журналистам.

На соответствующий вопрос репортёра телеканала Fox News американский лидер ответил "Нет", отказавшись от дальнейших комментариев.

После этого Трампу задали вопрос, что произойдёт, если президент Украины Владимир Зеленский не согласится на его мирный план.

"Тогда он сможет продолжать бороться изо всех сил", – ответил глава Белого дома.

Напомним, "ястребы" республиканцев намекают на необходимость изменения плана Трампа.

Как мы также сообщали, европейские лидеры против главных пунктов плана Трампа.

В свою очередь Зеленский заявил, что хочет добиться изменений мирного плана Трампа.

Война в Украине идёт 1368-й день. Мы следим за последними новостями субботы, 22 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военное руководство РФ заявило Путину о захвате Купянска в Харьковской области, а также Ямполя в Донецкой. Опубликованы все 28 пунктов плана, подготовленного США для урегулирования войны в Украине. Трамп назначил крайний срок для принятия Киевом его мирного плана. Продолжается обсуждение состоявшейся встречи фракции "Слуги народа" с Зеленским, от которой в политкругах ждали неких кардинальных перемен.

