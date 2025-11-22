"Ястребы" Республиканской партии США намекают, что план президента Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта надо менять.

В частности, об этом написал сенатор Линдси Грэм у себя в соцсети Х.

"Хотя в предлагаемом плане мирного урегулирования между Россией и Украиной есть много хороших идей, есть несколько весьма проблемных моментов, которые можно улучшить. Целью любого мирного соглашения является достойное и справедливое завершение войны, а не создание нового конфликта", – пишет республиканец.

Отметим, что примерно в тех же выражениях комментируют план Трампа и в Европе, предлагая изменить ряд его ключевых пунктов.

Позже Грэм смягчил свою позицию об украинском плане Трампа. Он написал новый пост, откуда убрал прежние призывы поменять этот план.

Теперь республиканец наоборот написал, что Трамп обеспечит суверенитет Украины.

"Я уверен, что президент Трамп, стремясь к миру в российско-украинской войне, будет делать это, подталкивая обе стороны. Но в конечном итоге он обеспечит Украине свободное, суверенное государство с мощным потенциалом защиты от будущей агрессии", - написал Грэм.

Между тем, как сообщает британская газета The Guardian, представители США заявили союзникам по НАТО на вчерашней встрече в Киеве, что если Владимир Зеленский не подпишет мирное соглашение, Украину ждут ещё более худшие условия.

Американские чиновники хотят подтолкнуть президента Украины к подписанию документа в ближайшие дни.

"Никакая сделка не бывает идеальной, но эту нужно заключить как можно скорее", – сказал присутствующим американский генерал Дэн Дрисколл.

В ответ "несколько европейских послов поставили под сомнение содержание плана урегулирования и способ, которым США вели переговоры с Россией, не информируя союзников" Киева.

"Это была кошмарная встреча", – добавил собеседник газеты из ЕС.

На этом собрании Дрисколл отказался комментировать, соответствуют ли действительности опубликованные в прессе 28 пунктов.

"Некоторые вещи важны, некоторые – это декорация, и мы больше всего сосредоточились на тех вещах, которые действительно важны", – сказал представитель Трампа, по словам источника.

Дрисколл выступил за мирный план Белого дома, заявив, что он делает процесс урегулирования российско-украинского конфликта более управляемым.

"Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем сложнее с этим справиться", – сказал генерал, согласно присутствующему на заседании источнику газеты.

Дрисколла поддержала временная поверенная США по делам Украины Джули Дэвис. Она сообщила другим дипломатам, что, несмотря на суровые условия сделки для Киева, у Банковой нет выбора, кроме как принять предложение Трампа – или столкнуться с худшими условиями мира в будущем.

"Дальше сделка не становится лучше, становится хуже", – сказала Дэвис.

На вопрос, почему Киев должен быть вынужден уступать территории на востоке, которые войска РФ не могли захватить уже 11 лет, американские чиновники ответили, что мирный план "выгоден Украине". Дрисколл и Девис заявили, что Трамп и Зеленский сядут вместе и подпишут документ "ради мира".

Ранее об этой встрече написали ряд крупных западных СМИ, приведя ещё более жёсткие заявления американцев, которые требуют от Зеленского подписать сделку до четверга.

Мы уже предполагали, что президент Украины Владимир Зеленский не будет с ходу отвергать предложение США, а выразит готовность обсуждать пути мирного урегулирования – но затем, при поддержке европейцев и "ястребов"-республиканцев, попытается добавить туда условия, которые точно не примет Москва.

Напомним, вчера глава РФ Владимир Путин дал понять, что Кремль не примет какие-либо правки в план Трампа, внесённые Украиной и Европой. Представитель Трампа Дрисколл, как пишут СМИ, сказал европейцам, что Вашингтон не намерен существенно менять своих предложений.