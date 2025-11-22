Европейские лидеры подписали совместное заявление о мирном плане президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствует опубликованный на сайте Евросоюза документ.

В заявлении говорится, что план США "содержит важные элементы" и "является основой, которая потребует дополнительной работы".

Судя по тексту, подписанты против вывода ВСУ из Донбасса, ограничений на численность и снабжение украинской армии, а также отказа Киеву в НАТО.

"Мы твёрдо придерживаемся принципа, что границы не должны изменяться силой. Мы также обеспокоены предлагаемыми ограничениями на вооружённые силы Украины, которые сделают Украину уязвимой для будущей атаки. Мы вновь подчёркиваем, что реализация пунктов, касающихся Европейского союза и НАТО, потребует согласия соответственно членов ЕС и членов НАТО", - гласит текст заявления.

Там указывается, что европейцы готовы участвовать в изменении плана.

Обращение подписали руководители Евросоюза, а также лидеры Канады, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландов, Норвегии, Испании, Польши и Великобритании. Также среди подписантов есть Япония.

Между тем, как сообщает немецкая газета Bild, европейские страны намерены изменить как минимум четыре пункта мирного плана.



По информации издания, они настаивают на вычеркивании одного из ключевых пунктов - о территориальном разделе, включая признание всей Донецкой области и Крыма российскими. В заявлении подчеркивается позиция, что "границы не должны меняться силой".

Европейские правительства также считают рискованным сокращение украинской армии до 600 тысяч человек.

Отдельно отмечаются сомнения в надежности любых формальных гарантий безопасности со стороны России, поскольку прежние договоренности уже нарушались (какие именно - не уточняется).

Еще один вопрос касается замороженных российских активов. Европейцы выступают против любых механизмов, которые позволили бы Кремлю получить от них выгоду (по плану Трампа, часть активов идет на восстановление Украины под управлением США, часть вкладывается в совместные американо-российские проекты).

Напомним, президент РФ Владимир Путин вчера дал понять, что Кремль не примет какие-либо правки в план Трампа, внесенные Украиной и Европой. Представитель президента США Дэниел Дрисколл, как пишут СМИ, сказал европейцам, что Вашингтон не намерен существенно менять предложенный план.

Подробнее о том, примет ли Украина мирный план, мы писали в отдельном материале.