Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в ближайшие дни пройдут консультации с западными партнерами по мирному плану президента США Дональда Трампа.

Об этом Зеленский заявил в своем сегодняшнем видеообращении.



Президент вновь дал понять, что намерен добиваться внесения в этот план изменений. Он призвал не давать России по итогам войны "награды и прощения".

"Наши представители знают, как защищать украинские национальные интересы и что именно нужно для того, чтобы Россия не совершила третье вторжение, ещё один удар по Украине - так же, как в прошлом она повторяла преступления против нашего народа и против других народов. Сейчас речь идёт о гораздо большем, чем о тех или иных пунктах какого-либо документа. Нужно сделать так, чтобы нигде в Европе и мире не действовал принцип, будто преступления против людей и человечности, против государств и народов могут иметь какую‑то награду или прощение", - заявил Зеленский.





Напомним, мирный план Трампа предусматривает выполнение большинства основных требований РФ, включая вывод украинских войск из Донецкой области.

Подробнее о плане Трампа и перспективах его реализации мы писали в отдельном материале.