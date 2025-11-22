Президент США Дональд Трамп считает, что позиция президента Украины Владимира Зеленского по мирному соглашению является блефом.

Об этом пишет The Times.

Такой вывод газета делает после вчерашнего заявления президента США о том, что у Киева "нет козырей".

"Несмотря на лоббизм европейцев, фундаментальное представление Трампа о конфликте не изменилось с февральской встречи в Овальном кабинете. Для Трампа Зеленский пытается блефовать с целью добиться лучшей сделки, имея слабые карты. Президент США считает, что у Путина все козыри", - пишет издание.

Трамп может считать, что быстрее будет оказать давление на Зеленского, чем на президента РФ Владимира Путина, чтобы закончить войну.

"В этой покерной партии он считает, что именно украинский президент не обладает преимуществами", - добавляет издание.

Напомним, по данным СМИ, США дали Украине время на принятие плана до 27 ноября под угрозой прекращения поставок оружия и разведданных.

Трамп подтвердил, что требует от Киева согласиться на мирный план до четверга, отметив, что Украина неизбежно потеряет оставшиеся части Донбасса - "если не в рамках мирного соглашения, то на поле боя".