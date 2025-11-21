Президент США Дональд Трамп хочет подписать мирную сделку по Украине до конца года.

Об этом сообщает американский телеканал CNN, ссылаясь на источники.

При этом опубликованные вчера рамки мирного соглашения не являются окончательными, говорят чиновники США.

Также Трамп хочет усилить посредническую роль в урегулировании российско-украинского конфликта тех же государств, которые способствовали переговорам по прекращению огня в секторе Газа, включая Катар и Турцию.

Европейский дипломат сообщил, что ЕС не принимал участие в разработке этого плана и "вчера нервы были на пределе", но после завления госсекретаря США Марко Рубио о том, что прекращение войны РФ с Украиной "требует широкого обмена серьёзными и реалистичными идеями", в европе успокоились.

"На это нужно смотреть как на развитие переговоров. Вы убираете пункты, добавляете пункты… обе стороны не придут к соглашению в одночасье", – говорит европейский источник.

Ранее СМИ писали, что Трамп требует от Украины согласиться на его план до четверга, угрожая прекратить военную помощь Киеву.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, Макрон, Стармер и Мерц хотят скорректировать мирный план Трампа.