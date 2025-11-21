В Кремле получили план США из 28 пунктов по Украине. Он может быть положен в основу окончательно мирного урегулирования.

Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

По его словам, предметно с РФ текст ещё не обсуждался.

"Мы готовы и к мирным переговорам, но это требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана", - заявил Путин.

Он заявил, что план этот РФ получила, он может лечь в основу мирного урегулирования, но предметно с Россией американцами еще не обсуждался, потому что Вашингтон на данный момент не получил согласие на него Киева.

"Мы видим, что после переговоров на Аляске с американской стороны наступила определённая пауза. И мы знаем, что это связано с фактическим отказом Украины от предложенного президентом Трампом плана мирного урегулирования. Полагаю, что именно поэтому появилась и его новая редакция, по сути, модернизированного плана уже из 28 пунктов. У нас этот текст есть, мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования", - заявил Путин.

Также Путин проводил линию, что если украинские власти не согласятся на мирный план (или же вместе с европейцами попытаются его переписать), то свои задачи РФ решит военным путем на поле боя.

Ранее мы публиковали полный текст мирного плана американского президента.

Подробнее о том, может ли твит реализован мирный план Трампа мы писали в отдельном материале.