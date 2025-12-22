Российские военных в Украине передвигаются на лошадях во время активных боевых действий.

Об этом свидетельствуют опубликованные в интернете кадры.

На одном из видео отдельной штурмовой бригады ВСУ имени Ивана Сирко, как заявляется, россияне едут на штурм по полям со снаряжением в рюкзаках, но их поражают дроны. Во втором ролике российские военные передвигаются на лошадях по разрушенному Покровску Донецкой области.

Ранее эксперты уже предполагали, что конница может появиться на поле боя в нынешней войне в Украине, так как сейчас основной вид наступательных действий с обеих сторон - это атаки малыми группами пехоты, поскольку технику быстро уничтожают дроны. При этом чем быстрее передвигается пехота, тем больше шансов у неё выжить. Для этого сначала россияне, а потом и ВСУ начали, например, использовать мотоциклы. А теперь на поле боя появилась и кавалерия Пока только у россиян, но не исключено, что, как и в случае с мотоциклами, этот опыт в будущем позаимствует и украинская армия.

К слову, осенью российские военкоры сообщали, что в армии России началось возрождение конницы.

Год назад мы показывали кадры обучения штыковым атакам курсантов киевского Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут (бывшего Киевского военно-инженерного училища связи).

А до этого в интернете появилась видеозапись, на которой украинские военные тянут за собой пулеметы "Максим". Такое оружие широко применяли ещё в Первую мировую войну.