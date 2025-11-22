Президент США Дональд Трамп ответил Владимиру Зеленскому, который заявил, что Украине приходится выбирать "между достоинством и США". Он однозначно дал понять, что Киев должен принять присланный из Вашингтона мирный план.

Во время беседы с журналистом Трампу пересказали слова Зеленского, когда тот заявил, что Украина рискует либо потерять партнёра, либо потерять своё достоинство.

На это Трамп сначала уточнил: "Вы имеете в виду, ему это не нравится?" Журналист ответил, что это "неясно". Тогда Трамп сказал: "Ну, ему придётся, чтобы нравилось. А если ему не нравится, тогда, знаете, им, наверное, просто стоит продолжать сражаться. Полагаю, так".

Далее журналист напомнил, что сам Трамп уже допускал сокращение американской поддержки Украине, если Киев не одобрит мирный план, на что Трамп разразился длинной тирадой, в которой вспомнил своего предшественника, не называя по имени.

"Ну, в какой-то момент ему всё равно придётся что-то принять. Знаете, он ведь ничего не принимал… Вы помните, прямо в Овальном кабинете, не так давно, я сказал ему: у тебя нет карт. Не забывайте, я унаследовал эту войну. Я бы никогда… эта война никогда бы не началась. Я унаследовал эту войну. И я думаю, что он должен был заключить сделку год назад, два года назад. Лучшая сделка была бы, если бы она вообще не началась. Вот это была бы хорошая сделка. И это тоже могло быть сделано, если бы был правильный президент. Но правильного президента тогда не было", – ответил президент США.

Ранее мы сообщали, что Трамп требует от Зеленского согласиться на мирный план к Дню благодарения.