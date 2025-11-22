Президент Украины Владимир Зеленский вместе с лидерами Франции, Германии и других стран Европы хотят переписать мирный план Трампа до 27 ноября.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

По информации, европейцы хотят представить правки как "конструктивное обновление", выигрывая таким образом время для Украины, чтобы та успела разработать новые условия для прекращения огня.

В то же время Sky News пишет, что европейские лидеры (Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц и Джорджа Мелони) планируют встречу с президентом США Дональдом Трампом, ориентировочно во вторник, чтобы обсудить мирный план. Однако, британский премьер Кир Стармер, по данным издания, не намерен участвовать в этой встрече.

Напомним, вчера российский президент Владимир Путин дал понять, что РФ не примет какие-либо правки в план Трампа, внесенные Украиной и Европой.

Представитель Трампа Дэн Дрисколл, по данным СМИ, сказал европейцам, что Вашингтон не намерен существенно менять предложенный план.