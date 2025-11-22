Еще одно западное издание пишет о том, что секретарь СНБО Рустем Умеров был в курсе деталей плана президента США Дональда Трампа и участвовал в его разработке - несмотря на то, что сам он это отрицает.

Об этом сообщает Reuters.

По информации издания, в конце октября в Майами состоялась встреча с участием спецпредставителя Трампа Стивена Уиткоффа, зятя президента США Джереда Кушнера, представителя президента РФ Кирилла Дмитриева "и, вероятно, Рустема Умерова".

"В результате встречи был разработан план из 28 пунктов по прекращению войны. Двое людей, осведомлённых о встрече, сообщили, что Рустем Умеров, бывший министр обороны Украины, также находился в Майами в начале этой недели и обсуждал план с Уиткоффом", - сообщает агентство.

Отмечается, что Уиткофф рассказал Умерову о плане и о том, что Соединённые Штаты передали план Украине через турецкое правительство в среду, а затем напрямую представили его в Киеве в четверг.

Напомним, что сам Умеров отрицает какое-либо участие в разработке плана и обсуждении его пунктов по существу.

Однако позавчера о том, что секретарь СНБО поддержал большую часть плана сообщала также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Накануне же Умеров провёл встречу с американскими представителями, посвященную мирному плану США и заявил, что Украина не пойдет на пересечение красных линий.