В соцсетях обсуждают, введёт ли президент Украины Владимир Зеленский санкции против бывшего министра обороны и действующего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова, если тот окажется фигурантом дела бизнесмена Тимура Миндича.

В частности, свое мнение высказал бывший советник Банковой Алексей Арестович.

"Если Умеров не вернется, правильно ли я понимаю, что Зеленский наложит санкции СНБО на главу СНБО? Во всем должна быть законченность и гармония", - написал Арестович в Фейсбуке.

Напомним, с момента обысков по делу Миндича секретарь СНБО официально находится в заграничной командировке, откуда, по информации СМИ, вернётся 20 ноября.

При этом ходят слухи, что Умеров может и не вернуться, так как он фигурирует в расследовании Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) о коррупции на закупках для Министерства обороны.

Как мы писали, по данным НАБУ, в ходе расследования дела Миндича вскрылись его связи с Умеровым, когда последний был министром обороны. Сам Умеров коррупционные связи с Миндичем отрицает.