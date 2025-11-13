Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров, который фигурирует в деле бизнесмена Тимура Миндича, не спешит возвращаться в Украину. После визита в Турцию он уехал в Катар, где встретился с премьер-министром.

О сроках возвращения в Украину Умеров не пишет, так же как и о том, как прошли переговоры об обмене пленными в Стамбуле, на которые, по его утверждению, он поехал.

При этом ни Украина, ни Россия, ни Турция подобных переговоров не подтверждали.

В то же время в среде антикоррупционных активистов считают, что Рустем Умеров не вернется в страну.

Напомним, по данным Национального антикоррупционного бюро Украины, в ходе расследования дела Миндича вскрылись его связи с Умеровым, когда последний был министром обороны. Сам Умеров коррупционные связи с Миндичем отрицает.

Ранее СМИ писали, что в коррупции на энергетике замешаны сразу четыре члена правительства - как бывшие, так и действующие.

Какие последствия будет иметь дело НАБУ о хищениях в энергетике, мы разбирали в отдельном материале.