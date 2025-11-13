В Украине уже готовят Майдан против президента Украины Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала с делом бизнесмена Тимура Миндича.

Об этом заявил глава партии "Братство" Дмитрий Корчинский.

По его словам, к этому причастны "серьёзные люди", а также некоторые мэры - бывшие и нынешние.

"Что касается уличных протестов, то они уже готовятся, готовится уже Майдан, готовятся уличные беспорядки, готовится попытка подорвать фронт. И в этом уже задействованы серьезные люди. В частности, мэры некоторых городов задействованы или бывшие мэры городов. Тот же Труханов задействован", - заявил Корчинский.

Отметим, что батальон "Братство" входит в состав Главного управления разведки Украины.

О том, кто может придти к власти, если Зеленский ее потеряет, мы писали в отдельном материале.

Обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз в свою очередь писал, что коррупционный скандал со схемами воровства денег на энергетике и обороне с участием близкого к президенту Украины бизнесмена Миндича может привести к отставке Владимира Зеленского.