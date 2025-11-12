Коррупционный скандал со схемами воровства денег на энергетике и обороне с участием близкого к президенту Украины бизнесменом Тимуром Миндичем может привести к отставке Владимира Зеленского.

Такое мнение высказал обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз.

"Зеленский неизбежно столкнется с серьезными вопросами, поскольку его близкие политические и деловые союзники попадут под подозрение. Похоже, вот-вот разразится полномасштабная война между независимыми антикоррупционными агентствами и ближайшим окружением Зеленского, и последствия, вероятно, будут ужасными. СБУ лояльна Зеленскому и обладает значительной внутренней властью благодаря своему контролю над судебной системой и тюрьмами. С другой стороны, НАБУ и САП пользуются мощной политической и финансовой поддержкой правительств европейских стран и США, а также оперативной помощью западных спецслужб", - говорится в статье.

Автор отмечает, что за антикоррупционерами стоит Запад, а потому Зеленский вынужденно поддерживает действия НАБУ "по устранению своих ближайших союзников и деловых партнёров" и "столкнется с последствиями для своей репутации и политической карьеры".

"Изображение золотого унитаза, обнаруженного в роскошном загородном особняке бывшего президента Виктора Януковича, стало символом коррупции, приведшей к знаменательным протестам на Майдане в 2014 году. По иронии судьбы, революция против владельцев золотых унитазов в конечном итоге привела к полномасштабной войне с Россией, доходы от которой, похоже, пошли на покупку ещё большего количества золотых унитазов", - говорится в статье.

Напомним, летом публиковались фото золотого унитаза как раз из уборной в квартире Миндича.

