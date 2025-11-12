Владимир Зеленский записал видеообращение, которое полностью посвящено коррупционному скандалу с участием Тимура Миндича. Он заявил, что министр юстиции Герман Галущенко и министр энергетики Светлана Гринчук должны быть уволены из-за участия в коррупционных схемах Миндича.

Обращение появилось в телеграм-канале президента.

Также Зеленский сообщил, что готовит санкции СНБО против двух фигурантов расследования. Фамилии он не назвал, но по данным СМИ, речь идет о Миндиче и его финансисте Александре, одном из братьев Цукерманов.

"Полагаю, что министр юстиции и министр энергетики не могут оставаться на должностях. Это вопрос в том числе и доверия. Если есть обвинения, на них нужно отвечать. Решение об отстранении от должности оперативное, наиболее быстрое. Я попросил премьер-министра Украины, чтобы были заявления об отставке от этих министров. Я прошу депутатов Верховной Рады поддержать эти заявления. И дальше все должно решаться в юридической плоскости. Будет и решение СНБО о санкциях по представлению Кабинета министров Украины. Сейчас всем в Украине очень сложно. Проходить через отключение электричества, удары россиян, утраты. Совершенно ненормально, что при этом в энергетике еще какие-то схемы. Я подпишу указ о применении санкций против двух людей, фигурирующих в деле НАБУ об "Энергоатоме", - сказал президент.

То есть Зеленский продолжает придерживаться позиции своего отстранения от фигурантов расследования. При этом Миндич является другом и одним из ближайших соратников Зеленского, а поэтому для многих крайне сомнительно, что он мог проворачивать такие схемы без согласования с президентом.

Между тем на записях прослушки Миндича и участников его коррупционной схемы впервые появился президент Украины. Его упоминали Миндич и Галущенко.

Напомним, сегодня правительство отстранило Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.