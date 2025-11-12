На записях прослушки Тимура Миндича и участников его коррупционной схемы впервые появился президент Украины Владимир Зеленский. Записи подтверждают контакт главы государства с бизнесменом по вопросам энергетики.

Об этом сообщил прокурор САП Сергей Савицкий на заседании Высшего антикоррупционного суда по избранию меры пресечения ещё одному фигуранту "плёнок Миндича" - Игорю Миронюку.



По информации следствия, президент звонил министру энергетики Герману Галущенко после того, как Миндич отправил Зеленскому сообщение. Галущенко спросил, что именно Миндич написал президенту, тот ответил: "Что Гера хочет с тобой поговорить".

Далее Галущенко спрашивает у Миндича: "И что мне с ним?"

Миндич отвечает: "Да слушай, Владимир Александрович, да всё, вы же понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю всё, что вы скажете, всё что вам надо, я ваш..."

После этого Галущенко соблался ехать к Зеленскому.

Также в САП заявили, что фигуранты дела о хищении средств в сфере энергетики обсуждали, кто и когда видел Зеленского, когда с ним в последний раз контактировали.

Приводим полную расшифровку диалога Миндича и Галущенко в момент звонка Зеленского, чьё имя в записях скрыто.

Начинается эпизод с того, что Галущенко кому-то отвечает - судя из контекста, президенту.

Министр энергетики: Алло, алло. Здрасьте, *** здрасьте. Все. Есть. Есть. Да.

После этого в диалог вступает Карлсон (Миндич): Подъедь? Нет?

Министр энергетики: Ну, я поехал.

Шугармен: А ты говорил, никто с тобой ни о чем не разговаривает. А тут на тебе.

Карлсон: А да, прочел эсэмэску.

Министр энергетики: А что ты написал?

Карлсон: Шо *** хочет с тобой поговорить.

Министр энергетики: Та ладно.

Шугармен: Не так, вызови ***

Карлсон: Не так, извини, сколько раз я тебе говорил, вызови ***.

Министр энергетики: И шо мне с ним?

Карлсон: Та слушай, *** та все, ну вы ж понимаете, идти мне в дворники тоже не с руки, я сделаю всё, что вы скажете, всё, что вам надо, я ваш. Скажи, плюс что та все.

Этот разговор состоялся 14 июля. А уже 22 июля был принят законопроект о сокращении полномочий НАБУ.

Ранее ходили слухи, что на "пленках Миндича" может быть голос президента. Пока эти записи не обнародованы, но не исключено, что это произойдет в будущем.

Напомним, вчера впервые за долгое время президент Украины не выпустил своего традиционного вечернего обращения.



О том, как скандал с окружением Зеленского может стать концом целой политической эпохи, мы анализировали в отдельном материале.