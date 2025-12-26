Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что власти готовят выборы в онлайн-формате.

По его словам, в Верховной Раде на рабочей группе по проведению выборов во время войны рассматривают гибридную форму голосования: частично офлайн, то есть на избирательных участках, частично онлайн. Также предлагается растянуть голосование на нескольких дней.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время войны.

Он отметил, что к проведению выборов призывает президент США Дональд Трамп, однако для этого в Украине необходимо обеспечить безопасность, которую, по мнению Зеленского, могут обеспечить иностранные партнеры.

Что касается референдума, то, по словам Зеленского, его проведение должно быть включено в мирный план. Какой именно вопрос будет вынесен на референдум, он не уточнил.

Напомним, что голосование онлайн ранее публично поддержал Зеленский. При этом даже депутат его фракции говорил, что это создает огромную вероятность фальсификаций, поскольку власти могут абсолютно бесконтрольно "нарисовать" себе любой результат. О том же постоянно заявляет и оппозиция.

Подробнее о планах Зеленского по удержанию власти через онлайн-выборы мы писали в отдельном материале.