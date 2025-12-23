Невозможно нормально провести выборы в онлайн-формате или по почте из-за огромной вероятности фальсификации.

Об этом в эфире политического YouTube-канала "Суперпозиция" заявил народный депутат от партии "Слуга народа" Дмитрий Микиша.

Он отметил, что все попробовавшие такую практику страны в конце концов отказались от неё.

"Нельзя нормально провести выборы онлайн. Во-первых, это огромная вероятность фальсификаций. Все развитые страны, которые это пробовали, в итоге отказались от этой идеи. Насколько я помню, последний, кто это сделал, - это штата Калифорния. Там гораздо дольше считали как раз электронные голоса. Во-вторых, главный принцип голосования - анонимность. Это невозможно обеспечить во время онлайн-голосования", - заявил член президентской фракции.

Он добавил, что в результаты такого голосования не поверят ни в Украине, ни за её пределами.

А до него бывший глава СБУ, народный депутат от партии "Батькивщина" Валентин Наливайченко говорил, что из "Дии" уже были утечки данных и взломы. По его мнению, это делает невозможным использование "Дии" для онлайн-голосования.

Наливайченко подчеркнул, что Верховная Рада не рассматривала ни вопросы защиты самой платформы "Дия", ни безопасность персональных данных граждан, которые в ней хранятся.

Напомним, что голосование онлайн публично поддержал президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее о планах Банковой по удержанию власти мы писали в отдельном материале.