Акционерное общество "Укрпошта" оказалось в центре нового сетевого скандала из-за валентиновской коллаборации с брендом одежды и белья Rikky Hype.

Проект "Почта кохання" запустили как игру в школьную ностальгию, когда "количество валентинок определяло, насколько ты классный", с визуальным сеттингом в учебных кабинетах и идеей почтовых ящиков в магазинах бренда, куда можно опускать открытки для тех, кому хочешь признаться в любви.

Скандал разгорелся из-за рекламных фото с подростками - часть аудитории решила, что стилизация и позирование выглядят как сексуализация школьников, а один из кадров со школьницей у доски в короткой юбке стал главным триггером критики.

Пользователи обвинили украинскую почту в объективации подростков и ждали извинений от компании.

"Самая отвратительная реклама, которую я видела за последнее время. Искренне надеюсь, что Укрпошта осознает, извинится и удалит", пишут комментаторы.

Вспомнили текущую медийную повестку вокруг имени Джеффри Эпштейна.

"Особенно сейчас, когда мир сотрясает страшный скандал с файлами Эпштейна, Укрпошта применяет объективацию школьницы - несовершеннолетней - с подчеркнутой линией любви", пишут пользователи.

К вечеру 6 февраля 2026 года в посте о коллаборации уже не было фотографий, которые вызвали волну критики, а самой публикации не оказалось на странице Укрпошты, но у бренда пост оставался, и ни Укрпошта, ни Rikky Hype официально ситуацию не комментировали.

Для Rikky Hype это чувствительная история еще и потому, что бренд и раньше уже получал обвинения в сексуализации и объективации в своих промокампаниях - пусть и в другом контексте и без школьной стилизации.

Мы также сообщали, что "Укрпочта" сменила логотип и фирменный шрифт, что обошлось в более чем полмиллиона гривен