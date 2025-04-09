Государственная компания "Укрпочта" закупала куриные ножки, чтобы почтальоны с их помощью защищались от укусов собак.

Об этом рассказал генеральный директор компании Игорь Смилянский на Ютуб-канале "Подкаст мамкиного хакера".

По его словам, в случае нападения собак на сотрудников компании те должны были отвлекать агрессивных животных мясом.

"Это меры безопасности. Когда почтальон идет и на нее бежит собака, она должна достать куриную ногу и бросить, чтобы собака отвлеклась - и все. Я когда выступал перед менеджерами "Макдональдса", сказал: "Смотрите, вы бургеры делаете куриные. А ножки где? Ножки нам", - рассказал Смилянский.

Также он добавил, что компания собирает револьверы Российской империи и продает их, чтобы "уничтожить Российскую империю". Разрешения на это у властей "Укрпочта" добивалась год.

"Куриные ножки уже не покупаем, у нас есть более современные средства защиты. Теперь есть баллончики, но раньше считалось, что ножки более экологически чистое средство", - резюмировал Смилянский.

Государственный почтовый оператор славится своими закупками, которые часто вызывают скандалы. Например, мы писали о том, что компания собирается вооружить своих сотрудников огнестрельным оружием.

А в декабре 2020 года "Укрпочта" потратила миллионы на покупку услуг бронирования авиа-, железнодорожных и автобусных билетов.