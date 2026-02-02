Компания "Укрпошта" в честь своего 32-летия решила провести ребрендинг и изменила фирменный стиль: логотип и корпоративный шрифт.

Об этом сообщается в аккаунтах компании в соцсетях.

"Сегодня "Укрпочте" 32 года. За это время мы прошли долгий путь от бумаг и штампов до нового логистического центра и сервиса в приложении.

И в какой-то момент стало очевидно: если меняется наша работа, должно изменяться и то, как мы смотримся. Поэтому сегодня мы обновляем наш стиль. Новый логотип усилит украинскую идентичность, а шрифт – это продолжение украинской почтовой эстетики в современной форме", - заявили в компании.

Старое лого госкомпании

В опубликованном ею ролике сообщается, что "Укрпочта" придумала лицо бренда в 1992 году, когда ее символом стал почтовый рожок; в 2009 году его сменил конверт с крылышками, в 2017 году – знак геометки.

По данным народного депутата из "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, за очередной ребрендинг "Укрпочта" заплатила 600 000 гривен. Он напомнил, что это уже второе изменение логотипа за последние девять лет, при руководстве почтой Игоря Смилянского.

В общей сложности компания планировала потратить 1,2 миллиона гривен.

"Напомню просто, что это в условиях, когда "Укрпочта" убыточна, работники почты до сих пор получают низкие зарплаты, а многие отделения не отремонтированы. И за такие новые логотипы и соразмерные зарплаты Смелянского украинцы платят своими налогами, сверхнизкими зарплатами почтальонов и полуразрушенными помещениями почты", - написал нардеп в своем телеграм-канале.

Как сообщают СМИ, ребрендинг провела фирма Spiilka Design Büro.

Осенью Смилянский в нецензурной форме опроверг информацию о том, что компании грозит дефолт.

А в начале войны гендиректор компании сравнил себя с папой римским.