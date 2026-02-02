Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким призвал к мирному соглашению, "которое ставит людей выше земли".

Об этом пишет британское издание The Independent.

"Территории важны, но всё же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра", - заявил Ким.

"Для меня лично победа - это наши границы с 1991 года, где люди счастливы и не погибают, но все очень устали. Поэтому для украинского народа, я считаю, победа - это просто прекращение войны и гарантии безопасности будущего, чтобы наши дети могли иметь ту жизнь, что была до вторжения", - сказал губернатор Николаевской области.

Он также считает, что у Киева "нет времени", и Украина "измотана" войной.

"Российская экономика тоже страдает, и, на мой взгляд, у неё есть пара лет, чтобы видимо начать сокращаться. Я думаю, что Россия это понимает, но всё равно у них есть время, а у Украины - нет. Мы измотаны, и во-первых, дело не в оружии, не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все вымотаны. Наши солдаты не могут сражаться четыре-десять лет", - заявил Ким.

Напомним, ранее Ким говорил, что в разных регионах Украины отличается реальное понимание войны.

Между тем война в Украине идет 1440-й день. Мы следим за последними новостями понедельника, 2 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.