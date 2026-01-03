Российские войска ночью атаковали беспилотниками территорию Украины. Удары пришлись по критической инфраструктуре.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, часть области оказалась без света после ночных прилетов, пострадавших нет.

"Ночью враг совершил массированную атаку БпЛА типа "Shahed-131/136" на критическую инфраструктуру области. Пострадавших нет", - написал он в Telegram.

В результате атаки произошло обесточивание части населенных пунктов Николаевского района. С ночи энергетики ведут работы по восстановлению.

При этом в Николаевском районе днем пятницы враг атаковал пригород Николаева ударным дроном, предварительно - БпЛА типа "Молния". Повреждено здание АЗС и два автомобиля, пострадавших нет.

В Одесской же области из-за атаки БпЛА вспыхнул пожар на острове Анкудинов, в результате чего огонь распространился на земли Вилковского лесничества и остров Очаковский. В Измаильской районной государственной администрации отметили, что жилые дома не пострадали.

"Во время воздушного нападения с использованием одного БпЛА в дельте Дуная загорелся камыш на острове Анкудинов. Площадь пожара составляет около 10 гектаров, а из-за сложности местности доступ к очагу возгорания для экстренных служб пока ограничен", - говорится в сообщении.

В то же время огонь также распространился на земли Вилковского лесничества, а также на остров Очаковский через устье Анкудиново.

Жилые дома пока не под угрозой, так как ветер направляет пламя в сторону моря.

Ситуация находится под контролем соответствующих служб, которые следят за развитием событий и готовы реагировать на возможное распространение огня.

Напомним, вчера днем российские войска нанесли мощный удар по пятиэтажному дому в Киевском районе Харькова. Предварительно, есть пострадавшие.

За день до этого в Харькове корректируемая авиационная бомба ударила по территории экопарка Фельдмана за окружной дорогой. В результате были ранены львы, погибли птицы, а тигры сбежали из вольеров.