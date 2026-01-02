Россияне утверждают, что не наносили сегодняшний удар по центру Харькова.

Об этом заявляет минобороны РФ.

Согласно этому заявлению, войска противника "не планировали и не наносили ударов с применением ракетного оружия или авиационных средств поражения в черте города Харькова".

Минобороны РФ утверждает со ссылкой на опубликованное в Украине видео последствий, что речь идёт о взрыве, эпицентр которого располагался в ТЦ "Персона" и предполагает, что могли сдетонировать "хранящиеся там боеприпасы ВСУ".

Ранее разведка РФ передала американцам фрагмент дрона, который якобы атаковал резиденцию Путина.

Война в Украине продолжается 1407-й день. Мы следим за последними новостями среды, 31 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Одной из главных новостей предыдущего дня стало заявление Владимира Зеленского о том, что он обсуждает с президентом США размещение в Украине американских миротворцев в качестве гарантии безопасности. Незадолго до появления его заявления о возможном вводе военных США на подконтрольные Киеву территории сообщил польский премьер Дональд Туск. Вашингтон пока эту информацию не комментировал.

